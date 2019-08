DUFRESNE, Chantal



De Laval, le 21 août 2019, à l'âge de 57 est décédée Mme Chantal Dufresne, conjointe de Mme Carole Fortier.Outre sa conjointe, elle laisse dans le deuil ses frères Serge (Lise) et Michel, ainsi que sa soeur Diane, sa filleule Karolane, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 septembre de 11h à 16h au :FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 16h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.