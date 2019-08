LABERGE, Jean



Auprès de sa conjointe, le 23 août 2019 à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Laberge, de Sainte-Martine, conjoint de madame Henriette Leduc.Outre sa conjointe, il laisse également dans le deuil son fils Patrice (Marylène Plasse), sa fille Geneviève (Pascal Brault), ses petits-enfants Émile, Noam, Mathilde, Elliott, Édouard et Anne-Gaëlle, ses soeurs Claudette et Monique (Philippe McSween), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, samedi le 7 septembre à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h30, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou par un don à La Société d'arthrite (formulaires disponibles lors des condoléances).