Daniil Medvedev et Novak Djokovic ont maille à partir avec la foule

Deux des têtes d’affiche de ces Internationaux des États-Unis, le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev, ont eu maille à partir avec l’unique foule new-yorkaise, vendredi.

Tout d’abord, Medvedev, visiblement agacé lors de son match face à l’Espagnol Felicano Lopez sur le terrain Louis Armstrong, a envoyé un doigt d’honneur, un peu déguisé, à la foule présente.

Normalement, ce geste est répréhensible d’un avertissement de la part de l’arbitre de chaise, mais ce dernier n’a pas été en mesure de le voir en temps réel, seulement sur l’écran géant un peu plus tard.

Puis, après sa victoire en quatre manches, Medvedev a continué son rôle de vilain lors de son entrevue sur le terrain.

«Premièrement, je veux tous vous remercier, parce que votre énergie m’a donné la victoire, a-t-il dit sur un ton sarcastique. Si vous n’aviez pas été là, j’aurais probablement perdu le match parce que j’étais très fatigué.

«J’ai été victime de crampes, hier, alors c’était difficile pour moi de jouer. Alors j’aimerais, qu’avant d’aller vous coucher, que vous sachiez que j’ai gagné grâce à vous.

«La seule chose que je peux dire, c’est que l’énergie que vous me donnez sera assez pour mes cinq prochains matchs. Plus vous faites cela, plus je gagnerai pour vous.»

De plus, le Russe, cinquième favori du tournoi, a arraché la serviette des mains d'un chasseur de balles avant de lancer sa raquette en raison de l'avertissement pour conduite antisportive de l'arbitre de chaise.

Medvedev, un des joueurs de l’heure sur le circuit de l’ATP, affrontera l’Allemand Dominik Koepfer au 4e tour.

Même chose pour Djokovic

De son côté, le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, a directement interpelé un partisan lors de son entraînement en journée.

Djokovic a semblé être irrité par le comportement ou les paroles d’un partisan et on l’entend dire: «Crois-moi, je viendrai de trouver», sur un ton pas très amical.

Le Serbe a plus tard remporté son match face à l’Américain Denis Kudla. Il croisera le fer avec le Suisse Stan Wawrinka au 4e tour.