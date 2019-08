DROLET, Monique



À Laval, le mardi 27 août 2019 est décédée, à l'âge de 94 ans, Monique Drolet, épouse de Gaston Bussières.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre-André, Danielle (Jean), Jean-François, Sylvain, Denis (Martine), Louis-René et Nicole, ses 13 petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères Yves, Roger (Cécile), sa soeur Céline (Peter) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 6 septembre 2019 de 18h à 22h et samedi matin dès 9h. Les funérailles seront célébrées le samedi 7 septembre 2019, à 14h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, 5905 rue Turenne à Montréal.La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence de L'Éden pour leur soutien et les bons soins prodigués.