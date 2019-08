Des défis relevés et des échecs retentissants

Après son élection en 2015, Justin Trudeau a promis que son gouvernement serait celui de la classe moyenne, de la protection de l’environnement et du retour en force du Canada sur la scène mondiale. À quelques semaines des prochaines élections fédérales, Le Journal a consulté une douzaine d’experts afin de dresser le bilan du gouvernement libéral sur l’environnement, les relations internationales, l’immigration, les finances publiques, l’éthique et la gouvernance, les relations entre Ottawa et les provinces, les communautés autochtones et la légalisation du cannabis.

Toute la gomme sur la classe moyenne Photo Olivier Charbonneau

Les libéraux se sont fait élire en promettant d’améliorer le sort des familles de la classe moyenne, s’engageant à parvenir à l’équilibre budgétaire en 2019. L’atteinte du déficit zéro a été reléguée aux oubliettes, mais le plan de miser sur la classe moyenne a été respecté et couronné de plusieurs réussites, souligne l’experte en finances publiques Geneviève Tellier. « Par contre, est-ce que le fait de faire un déficit pour la classe moyenne, ils l’ont bien expliqué ? Peut-être un peu moins », note-t-elle. Les électeurs feront peu de cas de la dette, selon elle, et retiendront surtout les mesures qui ont mis plus d’argent dans leurs poches, comme l’Allocation canadienne pour enfants. Un autre « bon coup » du gouvernement Trudeau a, selon elle, été d’imposer davantage le 1 % des plus riches. Elle relève que les libéraux ont toutefois tardé à dépenser dans les infrastructures.