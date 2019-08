Des dizaines de blessés par balle à Odessa, au Texas

Une fusillade « à l’aveugle » perpétrée par au moins un tireur depuis un camion postal volé a fait plusieurs victimes samedi à Odessa, dans l’ouest de l’État américain du Texas, a annoncé la police.

« Un individu (possiblement deux) est actuellement en train de rouler dans Odessa en tirant sur les gens au hasard. À l’heure qu’il est il y a plusieurs victimes par balle », a écrit la police locale sur sa page Facebook.

« Le suspect vient de prendre en otage un camion de la poste », a-t-elle ajouté en invitant la population à se tenir à l’écart des axes routiers et à faire preuve de la plus grande prudence.Selon un porte-parole de la mairie d’Odessa cité par CNN, la fusillade a fait au moins un mort et dix blessés.

Le New York Times, citant le maire de la ville voisine de Midland, Jeremy Morales, a pour sa part fait état de deux morts. M. Morales a aussi affirmé qu’un suspect avait été arrêté. « Je ne suis pas sûr qu’il soit vivant », a déclaré le maire au journal new-yorkais.

« Nous pensons qu’il y a deux tireurs dans deux véhicules distincts », dont un camion postal, a indiqué de son côté la police de Midland sur sa page Facebook.