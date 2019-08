CARTOLANO, Michel "Mikey"



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 27 août 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Michel Cartolano, époux de madame Annette Pisu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Cynthia (Angelo) et Lydia (Jean-Félix), ses petits-enfants Lena-Rose, Stella et Jackson, ses frères et sa soeur François (Elizabeth), feu Carole et feu Daniel, ses beaux-frères Claude (Danielle) et Albert ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 septembre 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 septembre dès 9h30 :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 7 septembre 2019 à 11h en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal (1 rue de l'Église, Notre-Dame-de-L'île-Perrot, J7V 8P4), suivies de l'inhumation au cimetière Sainte-Rose-de-Lima (1070 boul. Don Quichotte, L'île Perrot, J7V 7X4).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (www.mspvs.org) seraient appréciés.