GOSSELIN, Solange

née Langlois



De Pointe-aux-Trembles, le 23 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Solange Langlois, épouse de monsieur Fernand Gosselin.Elle laisse également dans le deuil son fils Gilles (Carole), ses petites-filles Valérie et Geneviève, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le samedi 7 septembre de 13h à 16h suivi des funérailles à 16h en la chapelle du complexe.