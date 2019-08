HÉBERT, Roger



M. Roger Hébert, de LaSalle, époux de Lise Couillard, est décédé le 25 août 2019 à l'âge de 76 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Manon (Randy Duggan) et leurs enfants Kevin, Karen, Kaitlyn, Kimberley et Kristine; son fils Christian (Aline Laramée), ses enfants Samsara, Xavier et leur mère Isabelle Lapierre; son frère Richard (Lorraine); sa belle-soeur Reina; son beau-frère Jean-Paul ainsi que plusieurs autres parents et une multitude d'amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie/Feron, 1275 avenue Dollard à LaSalle,le samedi 7 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que dimanche 8 septembre à compter de 9h. La liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle du complexe.