SCURTI (née GAUTHIER)

Raymonde



À Montréal, le lundi 26 août 2019 est décédée, à l'âge de 86 ans, Raymonde Gauthier, épouse de feu Victor Scurti.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Marie-Josée), Diane (feu Michel), Robert (Brigitte) et Sylvie, ses petits-enfants Pascale, Carmel, Hugo et Éliane, son arrière-petite-fille Mae ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 5 septembre 2019 de 13h à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.