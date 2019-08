POULIN, Micheline



À St-Jérôme, le 24 août 2019, à l'âge de 67 ans, à la suite d'un long combat contre la maladie, mais avec une résilience hors du commun, est décédée Mme Micheline Poulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Stéphane), Rachel (Pascal) et ses petits-enfants Aryane, Léane, Dylan et Floriane, son frère Michel (Carole), sa soeur Francine ainsi que plusieurs ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de la Villa Soleil pour leur dévouement et leurs bons soins à l'égard de notre mère.Une messe commémorative aura lieu en l'église St-François-Xavier à Prévost, au 994 rue Principale, le mardi 3 septembre 2019 à 11h.