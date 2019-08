Foi de Georges, c’est la faute aux médias!

Longue et intéressante conversation avec Georges Laraque. Big Georges soutient depuis des années que de nombreux joueurs dans la Ligue nationale, surtout des francophones, ne veulent pas venir jouer à Montréal à cause des médias.

Georges qui a un grand cœur et qui a été le « frère » de nombreux joueurs de la ligue est aussi sincère qu’il est végan. Il défend son point de vue avec vigueur.

Il n’a pas tort en apparence. Quand les joueurs entendent parler de la paranoïa du Canadien à propos des médias, ils ne poussent pas davantage leur réflexion. C’est fou à Montréal, se font-ils dire, c’est stressant; et pourquoi on irait se fourrer dans les problèmes ?

C’est l’apparence. Mais en réalité, peu d’endroits dans la Ligue nationale sont aussi prévenants envers les joueurs d’une équipe. Les gens sont polis et gentils, jamais un joueur ne se fait agresser ou enguirlander dans un restaurant ou un endroit public. Il est toujours accueilli avec chaleur et admiration. Il ne se fait même pas achaler pour un autographe ou un selfie. Et si c’est le cas, par exception, les gens sont immensément polis et respectueux.

Donc, les fans et les fefans ne sont pas le problème.

LEs GENTILS CALINOURS

Quant aux journalistes des vrais médias, connaissez-vous une ville où les reporters sont plus mignons et dociles qu’à Montréal ?

Les grands réseaux de télévision, RDS et TVA Sports, sont partenaires avec l’Organisation. Ils payent plus de 60 millions chacun par année pour présenter les matchs des Glorieux, pensez-vous que les dirigeants des réseaux ont le goût de s’aliéner un partenaire qui les saigne à blanc ?

Ça donne une couverture gentille, complaisante et souvent conforme aux plans de l’Organisation. Les joueurs ne se font pratiquement jamais égratigner et je cherche encore un moment où on a pu être vicieux et méchant avec un de vos p’tits calinours. Même chose à la radio partenaire. Le patron est un partisan et un ami de l’Organisation et tout est rôdé au quart de tour.

Un joueur du Canadien n’a rien à craindre de ce beau monde.

Il reste les journaux qui eux, sont indépendants. Ils doivent composer avec des joueurs craintifs, peureux, qui s’autocensurent chaque seconde pendant leur séjour à Montréal.

Et là, on entre dans le vrai problème. Celui que Georges Laraque n’a pas vu encore.

C’est vrai que les joueurs vivent un stress taxant dans l’entourage du beau Centre Bell. Pas à cause des médias. Les médias sont des moutons dociles. À cause de la paranoïa complètement folle de l’Organisation et de ses dirigeants.

C’est là le vrai problème. Et c’est un problème créé par le Canadien qui lui fait très mal à échéance.

JUSQU’À MOSCOU

J’étais à Balachikha en octobre dernier. Dans le vestiaire de l’Avangard de Bob Hartley. Je jasais avec Maxime Talbot et David Desharnais. Talbot avait du plaisir et répondait aux questions. David était renfermé et alignait des lieux communs. À un moment donné, c’était tellement évident que cet homme brillant et articulé était pogné avec de vieux réflexes que je lui ai lancé : « David, t’es pas au Centre Molson. T’as le droit de penser et de parler ». Il a figé sur place et après un long moment de réflexion, il a répondu : « J’ai tellement été brainwashé que je suis resté conditionné ». Il en était gêné.

Le lendemain, je suis allé chez lui à Moscou et ça a donné une longue chronique dans le Journal. Celle dans laquelle un homme intelligent se racontait sans trop de censure. Et même là, il m’avait demandé de taire que c’était la belle-mère de Max Pacioretty qui avait déniché le magnifique appartement où on se trouvait.

Les tentacules sont longs et puissants.

L’autre jour, Raphael Doucet du 91,9, s’est retrouvé au tournoi de golf du CHUM. On a ramassé près d’un demi-million et tout s’est bien passé. Charles Hudon était invité ainsi que le président d’honneur Jonathan Drouin.

On n’a pas eu droit à un commentaire de Hudon.

C’est que le Canadien lui avait dit de ne pas parler aux journalistes. Raphael Doucet a 32 ou 33 ans, il fait six pieds et deux pouces et surtout, il a la graine d’un bon journaliste. Il a le sens de la nouvelle et va devenir un vrai de vrai. Mais il a respecté la consigne du CH sans même y penser et ne s’est pas approché de Hudon.

Sans doute pour ne pas avoir de problème avec les relationnistes du Canadien pendant la saison qui s’en vient. Il va se retrouver chaque jour dans le vestiaire, et subir les gros yeux de Dominic Saillant doit être intimidant. Je présume.

Mais je pose la question. Qu’est-ce qui est le plus stressant ? Jaser une couple de minutes avec un jeune journaliste qui adore le hockey ou se serrer les fesses pour éviter de le regarder ? En se sentant couillon ?

Merci, vous avez compris.

LE CH SE TIRE DANS LE PIED

Le pire, et là aussi Georges Laraque a raison sur un premier niveau de raisonnement. Avec cette paranoïa créée par l’Organisation depuis l’entrée en scène de Bob Gainey et de Pierre Gauthier, le Canadien a peut-être perdu deux ou trois joueurs de grande qualité. C’est encore plus vrai pour les Québécois francophones.

Plus l’Organisation va être folle de contrôle dans toute la gestion de son image et plus les joueurs vont dire et répéter partout sur la planète hockey, que c’est stressant et débile d’affronter les médias à Montréal.

Les joueurs ne regardent que les conséquences, ils n’ont pas à réfléchir aux causes.

C’est stressant et débile pas à cause des médias. Collectivement., ils sont mignons et moutonneux.

C’est stressant à cause de la paranoïa érigée en système par une Organisation qui veut tout contrôler et tout cacher.

Et qui n’a pas gagné de coupe depuis 25 ans et raté les séries trois ans sur quatre avec sa paranoïa.

Sur ce, bonne saison, et j’espère que Geoff Molson va s’engager à participer aux séries. Pas espérer. S’engager.