Grand Prix de Plouay : Deux coéquipières de Canuel sur le podium

Anna Van Der Breggen, coéquipière de la Gatinoise Karol-Ann Canuel chez Boels-Dolmans, a remporté le 18e Grand Prix de Plouay, samedi, en France.

La Néerlandaise a rallié la ligne d’arrivée en solo, 11 secondes devant sa plus proche poursuivante, l’Américaine Coryn Rivera (Sunweb), en tête d’un groupe de 26 cyclistes. Amy Pieters, aussi de Boels-Dolmans, a complété le podium.

Pour sa part, Canuel a pris le 56e rang, à 6 minutes 35 secondes de Van der Breggen. «Ç’a bien été et j’avais de bonnes sensations. Je suis surtout contente de comment j’ai aidé l’équipe», a-t-elle admis.

Il s'agit de la deuxième année de suite qu'une cycliste de Boels-Dolmans remporte les grands honneurs à cette course. L’an dernier, c’est Amy Pieters qui avait triomphé. Une fois de plus, Karol-Ann Canuel est satisfaite du déroulement de la journée pour sa formation et de la tournure des événements. C'est dans les douze derniers kilomètres que la grande gagnante est parvenue à se défaire des autres coureuses pour l’emporter.

«Ç’a vraiment été une belle victoire et nous sommes super contentes, a déclaré la cycliste québécoise. C’était un parcours difficile et nous avons voulu protéger Anna et Amy le plus longtemps possible. Anna a attaqué au bon moment afin de réussir à gagner en solo.»

La prochaine course de Karol-Ann Canuel aura lieu à Madrid, en Espagne, les 14 et 15 septembre prochains.