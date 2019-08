L’argent des riches ou célèbres: l’auto de luxe du roi du cannabis

Une rutilante Lamborghini pour un roi du cannabis

Le Franco-Ontarien Chuck Rifici, l’ancien grand patron de Tweed Marijuana (devenue plus tard Canopy Growth, la plus grosse entreprise de cannabis au Canada) et ex-directeur financier du Parti libéral du Canada (PLC), a fait l’achat cette semaine de 1,5 million de bons de souscription d’Auxly Cannabis Group, une entreprise qui dit vouloir devenir un leader mondial de l’industrie. Les bons viennent à échéance en mai 2020 avec un prix d’exercice à 1,85 $. Auxly, dont le titre se négocie actuellement autour de 90 cents, a annoncé en juillet avoir reçu un investissement de 123 millions $ d’un géant du tabac britannique, Imperial Brands. Elle a annoncé un peu plus tard que Rifici quitterait son poste de PDG à la fin août. Il continuera à agir comme président du conseil d’administration. Une photo sur son compte Instagram montre Rifici devant le concessionnaire Lamborghini Montréal, posant sur une rutilante Lamborghini noire. Une autre photo le montre posant avec des liasses d’argent peu de temps après la conclusion de l’entente avec le géant britannique du tabac. Rifici nous avait déjà confié dans un reportage sur les « millionnaires du pot » posséder une Ferrari 458 rouge et une Tesla S.