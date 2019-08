Le week-end culturel de Kevin Raphaël

Quel est le prochain film que vous comptez voir ?

Photo courtoisie, Lionsgate

Je suis un très grand fan de la série de films d’action John Wick, interprété par Keanu Reeves dont le jeu est extraordinairement bon. C’est fou comme je l’aime. Son personnage est très complexe et attachant. Regarder ses films me rend très heureux. J’ai vu le premier et le deuxième au moins 50 fois, mais comme je ne suis pas un fan du cinéma, j’attends que le 3e film, John Wick : Chapter 3 - Parabellum, soit diffusé sur illico pour le voir.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo courtoisie

Celui de Jay Du Temple, Bien faire, au Centre Bell, qui se tiendra le 3 janvier prochain et qui achève sa tournée. Personnellement, parvenir à faire le Centre Bell est quelque chose de quasi inatteignable. Comme on a commencé à travailler ensemble dans les bars, je connais son spectacle par cœur. C’est un type d’humour très rassembleur, où l’on peut se reconnaître facilement avec rien de négatif. Je suis très fier de lui. En plus, au cours de ce spectacle, il va se raser les cheveux en direct sur scène pour participer au Défi têtes rasées Leucan et il fera également un don à l’organisme. Je ne vais pas manquer ça !

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Photo courtoisie, Anna Boyiais

J’ai très hâte d’aller voir l’expo World Press Photo Montréal qui se tient chaque année pendant 30 jours, du 28 août au 29 septembre au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal. C’est 4700 photographes qui y participent et l’on compte pas moins de 78 000 photos exposées. J’adore y aller et j’y vais chaque année pour y passer une journée depuis l’époque du secondaire.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’adore regarder la série britannique Peaky Blinders, de Steven Knight, que je suis sur Netflix. Au point que j’aimerais être le personnage principal Thomas Shelby, personnifié par Cillian Murphy qui a une très belle assurance et aussi une grande sensibilité. Il est le personnage parfait. J’aime également le fait de découvrir ce qui se passait à cette époque en Europe au début des années 1900, c’est très intéressant. C’est comme un cours d’histoire. Je visionne la série dans sa version originale anglaise avec leur franc-parler.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo courtoisie

J’admire pour plusieurs raisons Dave Morissette, que je considère aussi comme un mentor. D’abord, pour la façon dont il s’applique au travail et pour sa manière de s’occuper de son équipe. Déjà, il m’a accueilli chaleureusement et m’a montré les astuces du métier, facilitant ainsi mon accès à TVA Sports. Il est doté d’une très grande gentillesse en plus d’être très généreux de son temps, respectant beaucoup les techniciens de son équipe. J’apprends beaucoup à le regarder travailler. Il m’impressionne ! Je l’aime vraiment beaucoup !

