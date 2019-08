Les intrigues de la rentrée

Tout est allé tellement vite et vous avez réussi à faire le vide pendant l’été ? Question de vous rafraîchir la mémoire, voici où en seront vos séries préférées, les intrigues qui nous attendent et ce que nous réservent les nouveautés.

Les retours

District 31

Photo courtoisie, Radio-Canada

On se souviendra que l’auteur Luc Dionne nous a laissés sans souffle au dernier épisode. Alors que tous poursuivaient le prédateur Yanick Dubois (Patrice Godin), le pauvre Bruno (Michel Charrette) a frappé de plein fouet un enfant. Difficile de savoir dans quel état nous le retrouverons ni où en est cette enquête qui nous a tenus en haleine toute la saison dernière. Trois mois ont passé. Évidemment, chaque jour voit naître de nouveaux cas au 31. Une nouvelle sergente-détective (Catherine Proulx-Lemay) viendra prendre la place d’Isabelle. Si l’on se fie à la bande-annonce et la présence de Mathieu Baron, il sera question de mafia ou de crime organisé.

Dès le 9 septembre (lundi au jeudi) 19 h, à Radio-Canada

L’Échappée

Photo courtoisie, Yan Turcotte

On attend avec impatience le premier épisode, car on nous a laissés sur plusieurs suspenses. D’abord, Cécile (Anne Casabonne) et Zoé (Émilie Bierre) survivront-elles à l’incendie déclenché par Samantha (Marilou Morin) ? Pour Zoé, ce serait dur à croire. Joëlle (Laurie Babin), partie sur un coup de tête et sur le pouce, se retrouve dans la voiture d’un David (Patrick Hivon) en cavale... et toujours imprévisible. Enfin, ce sera le retour de Noémie qu’interprète Anick Lemay.

Dès lundi 9 septembre 20 h à TVA

Une autre histoire

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Anémone (Marina Orsini) est de plus en plus affectée par l’annonce de sa maladie. La nécessité de reprendre contact avec sa première famille la ronge. Parallèlement, les soupçons qu’a Vincent (Sébastien Ricard) à son égard sont un obstacle à sa décision. Le détective privé (Benoît Drouin-Germain) va de l’avant dans ses démarches, mais jusqu’où veut-elle être identifiée ? Quel sera l’impact de cette nouvelle sur les trois enfants, laissés derrière, qui tentent encore de se reconstruire ? Et puisque Anémone est bien vivante, qu’a Ron (Vincent Graton) à cacher depuis toutes ces années ?

Dès lundi 9 septembre 20 h à Radio-Canada

Ruptures

Photo courtoisie, Radio-Canada

Ariane a mené de gros combats, contre des gens puissants parfois, au risque de sa santé. Elle connaît aussi maintenant la vérité sur la mort de son père. Est-ce assez pour lui apporter un peu de sérénité ? Découvrira-t-elle maintenant le sacrifice que Claude a fait pour elle ? Jean-Luc pourrait-il reprendre son rôle ? Son association avec Marc sera-t-elle positive ? Parmi ses premières causes : une adolescente qui veut être défendue dans le divorce de ses parents, mais dont le père semble avoir une emprise particulière et un adolescent que l’on menace de déportation.

Dès lundi 9 septembre 21 h à Radio-Canada­­­

L’heure bleue

Photo courtoisie, Eric Myre

La dernière saison annonçait déjà l’arrivée de nouveaux personnages qui ne contribueront pas au calme de Bernard (Benoît Gouin). Son ex (Pascale Bussières), ancienne héroïnomane, débarque sans s’annoncer. Elle qui avait abandonné Bernard et Raphaël (Jean-Philippe Perras), s’installe dans les parages avec sa fille (Jade Charbonneau). À la suite des derniers événements dramatiques au Pont et de sa rupture avec Hubert (Jean-François Pichette), Anne-Sophie (Céline Bonnier) a une fois de plus besoin de se retrouver. Elle aura besoin de changer d’air et de sortir du pays.

Dès mardi 10 septembre 20 h à TVA

5e rang

Photo courtoisie, Radio-Canada

La mort de Guy n’est toujours pas tout à fait élucidée et la tension monte entre Fred et Nicolas Giguère, qui ne s’entendent pas sur la façon de mener l’enquête depuis le début. Est-ce qu’un bélier­­­ aurait pu en être vraiment responsable ? Dans quoi Guy trempait-il exactement ? Marie-­Luce fait tout ce qu’elle peut pour la survie de la ferme, avec l’aide de Kim et Simon, mais les obstacles se multiplient. Les morts aussi. Paul devient le principal suspect dans la mort de son ex-épouse. Lui aussi semble faire des affaires plutôt croches.

Dès mardi 10 septembre 21 h à Radio-Canada

Les invisibles

Photo courtoisie, Serge Gauvin

La direction de l’agence AMG a mis du temps à être confirmée, mais c’est désormais Emmanuelle (Julie du Page) qui mène la barque. Mais cette nouvelle garde ne fait pas l’unanimité. Au bureau, Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau vont donner du fil à retordre aux agents à cause de « petits » mensonges, Mélissa Désormeaux-Poulin va se montrer grossière en direct à la télé et Marc Messier va devenir accro aux drogues pour se préparer pour un rôle. Agent d’artiste : pas de tout repos !

Dès mercredi 11 septembre 20 h à TVA

Mensonges

Photo courtoisie, addik

La relation entre Maxime (Éric Bruneau) et Julie (Fanny Malette) a toujours été complexe. Encore plus depuis qu’il a avoué avoir commis un meurtre. Nous les retrouvons, tout comme Bob (Sylvain Marcel), chef de l’escouade des homicides, quatre ans plus tard. Julie est devenue chef d’une escouade secrète, Catharsis. Pour une enquête, elle aura besoin de Maxime qui a refait sa vie à Ottawa. Et prendra tous les moyens pour le convaincre de revenir.

Dès mercredi 11 septembre 21 h à TVA

Les nouveautés

*À noter, certaines de ces séries sont nouvelles alors que d’autres ont pu être vues sur une autre plateforme et se retrouvent à la télévision conventionnelle

Alerte Amber

Photo courtoisie, Yan Turcotte

L’enfer que vivent des parents quand un enfant disparaît. Un couple et leur fils aîné devront vivre dans une attente insoutenable lorsque leur plus jeune enfant, Eliot, qui est autiste, manque à l’appel.

Dès lundi 9 septembre 21 h à TVA

Toute la vie

Photo courtoisie, Véro Boncompagni

Le quotidien d’adolescentes qui tentent de terminer leurs études alors qu’elles sont enceintes. Une situation qui les fait vieillir prématurément et dont l’impact est important sur l’entourage.

Dès mardi 10 septembre 20 h à Radio-Canada

La malédiction de Jonathan Plourde

Photo courtoisie, vrak

Peut-on être assez malchanceux pour voir tous ceux qu’on aime mourir dès que l’on s’y attache ? C’est le cas de Jonathan qui se rend compte que toutes ses ex-copines­­­ sont... décédées.

Dès mercredi 4 septembre 20 h à Vrak

Les honorables

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Une famille de juges perd la foi en la justice quand leur fille est tuée et que son assassin n’est pas accusé. Certains voudront entreprendre des démarches qui vont diviser la famille. Un thriller tissé serré autour d’un personnage machiavélique.

Dès mardi 10 septembre 21 h à TVA

Le monstre

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Un tourbillon de violence physique et psychologique dans lequel se retrouve Sophie, une jeune femme qui s’est amourachée d’un homme possessif, jaloux et contrôlant. Une situation douloureuse qui va la mener loin des siens.

Dès mercredi 11 septembre 21 h à Radio-Canada

Plan B

Photo courtoisie, Radio-Canada

Dans cette deuxième saison, indépendante de la première, une mère carriériste fait appel à l’agence Plan B lorsque son adolescente commet l’irréparable. Cette deuxième chance lui permettra-t-elle d’entretenir une relation différente et d’apaiser la tristesse de sa fille ?

Dès le 30 octobre 21 h à Radio-Canada

Eaux turbulentes

Photo courtoisie, artv

Un thriller franco-ontarien qui ramène une enquêteuse dans une petite ville minière qu’elle a connue, à l’occasion du meurtre d’une jeune autochtone. Des circonstances qui bouleversent à la fois la communauté et sa propre famille.