Les pays les plus sécuritaires pour les voyageurs en solo

Quand on voyage seul, l’un des critères les plus importants pour le choix de notre destination est la sécurité. Voici les endroits les plus sécuritaires selon une recherche effectuée par Expedia.

1. Canada

Photo Adobe Stock

Notre pays offre une multitude d’expériences aux voyageurs solitaires, que ce soit de petits week-ends de ressourcement en Estrie ou dans Charlevoix, l’observation des baleines, les festivals de Montréal, le Vieux-Québec, sans oublier l’Ouest canadien et ses montagnes Rocheuses ou le parc national de Banff.

2. Norvège

Photo Adobe Stock

La Norvège, avec ses fjords majestueux, son paysage montagneux et son architecture moderne et décalée, est sur la liste de plusieurs. Régulièrement classée parmi les pays les plus sûrs au monde, elle dispose de nombreux transports en commun, de soins de santé incroyables et d’une propreté impeccable.

3. Japon

Photo Adobe Stock

Pour une expérience effervescente, aucune ville ne se compare à Tokyo. Pour quelque chose de plus relax, il y a la campagne ou les petites villes des Alpes japonaises. Peu importe où vous allez, le Japon est parfait pour les voyageurs solitaires avec sa propreté, ses excellents soins de santé et sa sécurité publique.

4. Costa Rica

Photo Adobe Stock

Le Costa Rica est l’un des meilleurs endroits pour découvrir les incroyables forêts tropicales humides de la planète. Cette petite nation d’Amérique centrale compte plusieurs parcs nationaux qui abritent des millions d’espèces végétales et animales uniques. Les amateurs d’écotourisme y trouveront un vaste choix de circuits. C’est également une destination fort abordable.

5. Autriche

Photo Adobe Stock

C’est un pays stable, pacifique et sûr. On peut donc visiter Salzbourg pour voir le lieu de naissance de Mozart, Vienne, où d’innombrables compositeurs classiques ont vécu, ou faire une randonnée dans les Alpes autrichiennes, sans aucun stress, même en solitaire.

Trucs des pros d’Expedia