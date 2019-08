Les tribulations d’un drôle de moineau

L’écrivain français Olivier Adam venant de publier un roman intitulé Une partie de badminton, nous avons saisi la balle au bond pour lui parler.

Comme on peut s’en douter, les romanciers s’inspirent souvent de leur propre vécu pour écrire des livres. Et chez certains, c’est beaucoup plus évident que d’autres. Olivier Adam, par exemple, s’est créé un double fictionnel prénommé Paul. « Tous les cinq ans, je le remets en selle et il vieillit avec moi, explique-t-il lors de l’entretien au téléphone qu’il nous a accordé plus tôt ce mois-ci. Il avait 35 ans dans Des vents contraires, 40 ans dans Les lisières et là, il a 45 ans. » Un là qui désigne son plus récent roman, joliment intitulé Une partie de badminton. « Ce ne sont pas des suites proprement dites, mais c’est comme si tous ces personnages étaient interprétés par le même comédien, poursuit-il. Leur matière première est la même. »

Il y a quelques années, à l’instar de son nouveau Paul (Lerner cette fois), Olivier Adam a quitté la Bretagne pour aller s’installer à Paris. « Mais depuis que je suis parti, tout ne marche plus aussi bien, souligne-t-il. Il suffirait qu’un livre ou deux ne fonctionnent pas du tout pour qu’on m’oublie. Par conséquent, je n’aurais plus de quoi assumer la vie parisienne et il faudrait retourner en Bretagne. Et si je devais annoncer ça à ma fille...

« C’est sur ce type de réflexions qu’est né Une partie de badminton, ajoute-t-il. Après, j’ai simplement poussé le bouchon un peu plus loin : mon double fictionnel a déjà dû revenir en Bretagne (où les loyers sont moins chers), sa femme a un emploi du temps douteux et sa fille adolescente n’est vraiment pas contente d’avoir été obligée de laisser Paris derrière elle. Quand j’ai commencé à écrire ce roman, je n’en savais pas plus. Je ne savais donc pas encore que sa femme allait avoir une liaison... et encore moins avec une autre femme ! »

Que sera, sera

Pour son Paul, les choses pourraient donc difficilement aller plus mal. Car comme le mentionne Olivier Adam, ses derniers livres se sont si peu vendus qu’il a dû faire machine arrière et ramener toute sa petite famille en Bretagne. Où il s’est trouvé un job alimentaire à L’Émeraude, le modeste journal du coin, et où sa conjointe Sarah passe de plus en plus de temps à enseigner dans un lycée des environs de Rennes et à conseiller les réfugiés du centre d’accueil de Cancale. Contrairement à leur fille Manon, 16 ans, il n’a pas encore compris que Sarah entretenait une liaison. Et lorsqu’il le découvrira, il préférera ne rien faire du tout... afin de ne surtout pas donner à la femme de sa vie une autre bonne raison de le quitter.

« Paul se retrouve dans une situation propre à l’âge qu’il a, précise Olivier Adam. Son couple, qui commence à devenir ancien, présente des signes de craquelure ; sa carrière, qui a connu des hauts, connaît maintenant des bas ; sa santé, qui était autrefois plutôt bonne, est un peu déclinante. Mais je voulais aussi que l’intime se cogne au collectif, et ce que traverse le pays en ce moment, Paul va se le prendre en pleine face. J’avais envie d’un livre romanesque qui aille très loin dans les péripéties. »

De mésaventure en mésaventure

Côté péripéties, on sera donc rapidement servi. Alors que les dettes s’accumulent et que rien ne va plus à la maison, Paul devra par exemple aider ses concitoyens à protéger un camping côtier qui pourrait très bientôt être transformé en spa de luxe. Sans parler du reste : trouver le moyen de calmer le maire qu’il ne peut s’empêcher de provoquer, encaisser le décès d’un vieil ami ou échapper à la femme étrange – probablement une lectrice névrosée – qui semble le suivre partout.

Et évidemment, les choses ne feront qu’aller de mal en pis. « J’aime placer mes personnages dans un moment où je fais tout exploser dans leur vie, dit Olivier Adam. Ensuite, je regarde comment ils s’en sortent. Je travaille toujours sans plan et ce que j’aime, c’est de me laisser surprendre par tout ce que j’ai semé au fil des pages. »