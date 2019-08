Plus les saisons passent, plus l’offre des plateformes numériques augmente. Voici cinq titres à surveiller.

Meurtriers sur mesure

Photo courtoisie, illico

Cette série documentaire de type true crime, un genre de plus en plus populaire depuis que Netflix a lancé la première saison de Making A Murderer en décembre 2015, s’intéresse aux dérapages du système judiciaire, plus particulièrement ceux observés dans l’affaire Sandra Gaudet, une jeune fille de 14 ans assassinée à Val-d’Or en 1990. Deux jeunes hommes ont été faussement accusés du crime et ont passé 12 ans en prison. Ils ont été libérés après la découverte de preuves qui pouvaient les innocenter et qu’on leur a cachées.

Club illico

26 septembre

The Politician

Photo courtoisie, Netflix

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas Ryan Murphy, l’homme derrière Glee, American Horror Story, Feud et Pose, force est d’admettre qu’il sait créer des séries qui font jaser. Mettant en vedette Ben Platt, The Politician raconte l’histoire de Payton Hobart (Ben Platt), un riche étudiant de Santa Barbara, en Californie, qui sait depuis son tout jeune âge qu’il deviendra un jour président des États-Unis. Mais tout d’abord, il devra naviguer en eaux beaucoup plus troubles : celles de son école secondaire. Cette comédie satirique met également en vedette Gwyneth Paltrow et Jessica Lange.

Netflix

27 septembre

Modern Love

Photo courtoisie

La prémisse de Modern Love paraît ennuyante. On parle d’une série qui explorera « l’amour sous toutes ses formes : sexuel, romantique, familial, platonique et l’amour de soi ». Mais quand on jette un coup d’œil aux comédiens qui apparaîtront au générique de cette comédie, inspirée d’une série d’une chronique du même titre du New York Times, on change d’avis. Tina Fey, Anne Hathaway, Dev Platel, Sofia Boutella et John Slattery en feront partie. La bande-annonce accroche également un sourire au visage. Seul bémol : d’après IMDB, Ed Sheeran y jouera également un rôle.

Amazon Prime Video

18 octobre

Victor Lessard

Photo courtoisie

Tournée au printemps dernier, la troisième saison de Victor Lessard s’inspire du nouveau roman de Martin Michaud, Ghetto X, paru aux Éditions Libre Expression. Le réalisateur François Gingras annonce de nouveaux épisodes bourrés d’action, qui relatent une intrigue dans laquelle s’entremêlent terrorisme et groupe armé d’extrême droite, à la suite du meurtre d’un journaliste influent qui s’apprêtait à publier un article explosif. Patrice Robitaille et Julie Le Breton reprennent leurs rôles. Guy Nadon se joint à la distribution.

Club illico

24 octobre

The Morning Show

Photo courtoisie, appletv

Le géant Apple inaugurera sa plateforme de visionnement sur internet avec The Morning Show, une série fort attendue mettant en vedette Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. Mise en ligne récemment, la bande-annonce nous permet d’espérer une comédie dramatique mordante qui offrira un regard incisif sur l’envers du décor des émissions matinales aux États-Unis.

Apple TV+

Novembre

Fragile

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La nouvelle série de Serge Boucher (Aveux, Apparences, Feux) raconte à rebours l’histoire d’une amitié improbable, celle de Dominic Couture (Pier-Luc Funk) et Félix Bachand (Marc-André Grondin), dont la mort mystérieuse créera une onde de choc dans leurs deux familles. Doté d’une distribution cinq étoiles comprenant Valérie Blais, Monia Chokri, Sandrine Bisson et Christian Bégin, ce drame réalisé par Claude Desrosiers en 10 épisodes a été tourné plus tôt cette année, ce qui nous laisse espérer une sortie cet automne. Aucune date n’a toutefois été confirmée.