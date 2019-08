Mode de stars: de la couleur et du strass aux MTV VMA

Les MTV VMA ont été, par le passé, l’occasion pour certains artistes de fouler le tapis rouge vêtus de créations mémorables. Il suffit de penser à la robe steak de Lady Gaga, la combinaison lilas de Lil’ Kim dévoilant un sein, la robe « auto promo » de Macy Gray ou encore la tenue de latex rose de Nicki Minaj. Lundi dernier, la nouvelle génération de chanteurs du moment s’était regroupée à Newark au New Jersey pour la célèbre remise de prix. Pour cette 36e édition, rien de très extravagant qui passera à l’histoire, mais la tendance a été à la couleur et au strass.

Photo AFP

Lenny Kravitz et Diplo demeurent fidèles à leur look signature ; dreads, lunettes, jean évasé et bijoux pour l’un, et complets western personnalisés pour l’autre.

Photo AFP

Photo AFP

Le chignon haut de Keke Palmer était le parfait complément à sa robe jaune citron Yousef Aljasmi, car il accentue la stature de la chanteuse.

Photo AFP

Le boa de plumes rouges et blanches aurait pu être de trop, mais Lizzo personnifiait une reine du disco dans cette robe « sirène » Moschino By Jeremy Scott.

Photo AFP

La robe cotte de mailles se mixe au vintage chez le créateur Ed Marler, qui a habillé FKA Twigs pour l’occasion.

Photo AFP

La silhouette Nicolas Jerban a quelque chose de déjà vu, par contre le dégradé de couleurs est intéressant, d’autant que Normani en a fait le rappel dans son maquillage et la couleur de ses chaussures.

Photo AFP

Les fioritures argentées qui composaient la robe de Christian Siriano que portait Bebe Rexha donnaient l’impression d’une armure.

Photo AFP

Clin d’œil aux belles années de Gianni, Taylor Swift rappelait les années 80 dans sa veste ornée de cristaux des ateliers Versace.

Photo AFP

Lil Nas X a choisi un look de Christian Cowan qui mixait la dentelle et les sequins sur un fond western.

Photo AFP

Halsey a ouvert sa robe pour dévoiler sa lingerie en cuir noir, gracieuseté de Dundas. Sa coiffure aussi était originale, puisque la chanteuse avait souligné sa séparation des couleurs du drapeau LGBTQ.

Photo AFP

La silhouette angélique de Zara Larsson, signée Giambattista Valli haute couture, était un vent de fraîcheur dans l’enfilade de robes scintillantes.

Photo AFP

C’est glissée dans une robe à rayures multicolores de la marque Libertine que Monica a attiré les regards.