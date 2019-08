Pennywise est de retour

Pennywise n’a pas dit son dernier mot. Loin de là. Le clown machiavélique issu de l’imaginaire de Stephen King reprendra son carnage dès vendredi avec Ça : Chapitre 2.

Naïfs, les résidents de la petite municipalité de Derry, dans le Maine, croyaient bien que Pennywise avait rendu son dernier souffle après les événements du premier chapitre de Ça, nouvelle adaptation cinématographique du roman de Stephen King. Mais fidèle à sa légende, le clown meurtrier n’était que dormant, prévoyant revenir tourmenter les membres du Losers’ Club après 27 années d’absence.

Et c’est exactement ce qu’il s’apprête à faire.

Le cinéaste argentin Andy Muschietti reprend aujourd’hui les commandes pour son nouveau chapitre, dont l’intrigue se déroule près de trois décennies après celle du premier. Bill, Eddie, Beverly et compagnie ont tous grandi et ils ont quitté Derry pour refaire leur vie, loin de ce traumatisme d’enfance. Mais un coup de fil viendra tout changer. Car après tout, ils s’étaient tous fait la promesse de rentrer au bercail au moindre signe du retour de Pennywise.

Le coup de pouce de King

Les événements qui s’ensuivront risquent fort probablement de surprendre même les fans de première heure du récit initial puisqu’un simple coup d’œil à la bande-annonce suffit pour réaliser que le cinéaste Andy Muschietti continue de prendre de grandes libertés avec son adaptation. Il y a donc fort à parier que son intrigue s’éloignera encore plus loin, tant du roman que de la première adaptation cinématographique parue en 1990.

Mais il a eu de l’aide. En effet, il a récemment été annoncé que Stephen King lui-même avait mis la main à la pâte – ou plutôt au stylo – pour l’écriture de ces nouvelles intrigues. En entrevue avec le site web américain Collider, Andy Muschietti a révélé qu’il avait partagé son scénario initial avec le maître de l’horreur qui, à son tour, lui avait suggéré certains éléments que les cinéphiles pourront découvrir sous peu.

On sait également que l’hémoglobine coulera encore plus généreusement sur les écrans des salles sombres de la planète, puisque l’acteur Bill Skarsgard a spécifié à maintes occasions que le Pennywise qu’il incarne est désormais plus brutal, enragé et violent qu’il ne l’a jamais été.

Voilà qui a aidé à mettre plusieurs cinéphiles en appétit.

Xavier Dolan face à Pennywise

Qui dit nouveau chapitre, dit nouveau casting. En plus du retour des jeunes protagonistes et de leurs alter ego adultes incarnés par entre autres James McAvoy, Bill Hader et Jessica Chastain, le générique compte l’ajout du Québécois Xavier Dolan dans ce qui s’annonce être une apparition plutôt brève à l’écran.

En entrevue avec Le Journal lors du Festival international du film de Toronto en septembre 2018, le cinéaste et acteur confiait avoir « juste une journée de tournage » sur ce nouveau projet.

« Mais j’étais un fan, alors c’est complètement fou de pouvoir jouer dans la suite », a-t-il expliqué.

Bien qu’il n’ait jamais donné de très amples détails quant au rôle qu’on lui avait confié, le nom du personnage, lui, a rapidement été rendu public : Adrian Mellon. Ce détail en a révélé beaucoup à ceux qui ont lu le roman de Stephen King et qui connaissent bien le sort qui l’attend à l’écran.

À moins qu’Andy Muschietti ne nous réserve une nouvelle surprise. Qui sait ? Il nous faudra patienter encore quelques jours avant de le savoir.

– Avec Maxime Demers

► Ça : Chapitre 2 prendra l’affiche vendredi.