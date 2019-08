Pierre Karl et moi

C’était un dimanche après-midi et je traînais en pyjama comme je le faisais parfois lorsque je vivais seul, quand soudain le chef du Parti québécois fit une déclaration qui déplut au jeune chroniqueur que j’étais.

Je me précipitai alors sur Facebook où j’écrivis un texte très savant dans lequel je disais tout le mal que je pensais du concerné.

La nouvelle, rapportée par Le Devoir et La Presse canadienne, fit grand bruit. Un ancien conseiller de Pauline Marois s’en prenant à son successeur, pensez donc... Propriétaire du journal dans lequel il écrit, de surcroît. Le critiqué a dû se défendre et votre Claudio en fut quitte pour une tournée radiophonique et une semaine d’agitation.

Mon supérieur d’alors m’avait appelé. Il n’était pas vraiment content et pour cause. Pourquoi diable avais-je utilisé ma page Facebook plutôt que mon blogue pour m’en prendre à Pierre Karl Péladeau ? Si on est pour planter le patron, autant le faire sur nos propres plateformes plutôt que chez la compétition, pardi !

Palette de couleurs

Sur le coup, j’y ai vu une démonstration que le propriétaire de Québecor ne contrôlait pas sa rédaction depuis son fauteuil de chef du Parti québécois. Aussi, quand monsieur Péladeau revint veiller sur son entreprise, plusieurs personnes ne donnaient pas cher de ma peau. Ma tête serait la première à rouler, disait-on.

La première chose que j’ai sue, c’est que j’étais nommé directeur des Opinions pour toutes les plateformes du Journal. Je trouvais que mon ciboulot s’en tirait plutôt bien !

J’ai occupé ce poste pendant un an, mais j’ai arrêté quand je me suis aperçu que je préférais m’occuper de ce que j’opinais moi-même plutôt que de ce que les autres écrivaient. Je suis toutefois encore reconnaissant qu’on m’ait offert le privilège de diriger l’équipe d’opinions la plus diversifiée au Québec.

Au Journal, il y a des anciens du PLQ, du PQ et de l’ADQ. Il y aura éventuellement des anciens de la CAQ et de QS, quand ces partis d’extraction récente auront davantage d’ex. Il y a des fédéralistes, des souverainistes, des gens qui sont contre le troisième lien à Québec et d’autres qui sont pour. On est plutôt nationaliste, c’est vrai, et plusieurs penchent à droite, encore que votre serviteur, Josée Legault, Réjean Parent et Martine Desjardins, notamment, défendent vaillamment le modèle québécois. Aucun autre média au Québec ne présente une telle palette de couleurs et je suis très fier que ma teinte s’y trouve.

Noir sur blanc

Nous nous interpellons parfois entre nous. Il y a toutefois une façon de le faire. Les ripostes doivent porter sur les idées plutôt que sur les personnes. Elles doivent se faire avec courtoisie, et la bonne foi d’un collègue se présume toujours. Un principe de droit qu’on gagnerait à appliquer davantage dans la vie en général, par ailleurs. C’est de la politesse élémentaire. C’est ainsi qu’on se conduit quand on sait fonctionner en équipe.

C’est comme ça partout, en fait. Vous en connaissez beaucoup des organisations où on peut crier des noms à ses patrons et à ses collègues et se faire un bon nom ? Moi non plus.

Évidemment, il arrive qu’on soit en désaccord avec le propriétaire et ça se dit. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que Québecor rachète les journaux du Groupe Capitales Médias. Je vois une contradiction entre le discours de Pierre Karl Péladeau sur la concurrence dans le secteur de l’aviation et celui qu’il tient sur la concentration de la presse. Et contrairement à lui, je suis en faveur d’une aide publique aux médias, si tant est qu’elle est équitable.

Je l’écris, ce sera imprimé noir sur blanc dans des milliers d’exemplaires et je vous assure qu’un autre jour se lèvera sur ma carrière de chroniqueur au Journal et que M. Péladeau me serrera quand même la pince avec cordialité la prochaine fois où nous nous croiserons. On sait vivre.

Autocensure ?

À la fin, Pierre Karl Péladeau est intelligent et celui qu’on réduit trop souvent à sa condition d’héritier a en fait réussi à bâtir le seul groupe de presse quotidienne qui fait encore de l’argent au Québec. Il sait que cette diversité d’opinions le sert bien plus qu’elle ne lui nuit.

De toute façon, au Journal, on n’est pas vraiment intéressé à avoir des chroniqueurs qui s’autocensurent. D’abord, c’est plutôt plate à lire. Ensuite, la seule fois où on a entendu un chroniqueur avouer s’être imposé une telle réserve, c’était Vincent Marissal, un ancien de La Presse ayant échoué à atterrir chez Justin Trudeau, qui expliquait à Tout le monde en parle sa surprenante sortie de placard souverainiste.