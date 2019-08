PKP avait raison, point final!

Le propriétaire de Québecor, Pierre Karl Péladeau, avait raison en commission parlementaire lorsqu’il a refusé de répliquer aux commentaires désobligeants de la députée Catherine Dorion en lui mentionnant au passage qu’elle se donnait en spectacle. Malheureusement, par la suite, il a commenté ses propos sur les ondes radio et une flopée de chroniqueurs du Journal a ajouté à sa réaction, donnant ainsi une attention rêvée à la députée de Québec Solidaire. Cette dernière sort grande gagnante de cette commission parlementaire sur l’avenir des médias, malgré les inepties qu’elle a pu déclamer!

Au bout du cirque, il faudra toutefois se demander si, de la réflexion que les parlementaires voulaient mener sur la crise des médias et l’importance d’assurer une information de qualité pour la santé démocratique, il a pu émerger, dans le ballet des insultes et la tournée des « quêteux », des perspectives de revigoration de nos médias. Je ne le crois pas vraiment avec le détournement d’attention qu’a créé la bête de spectacle de QS. Les entreprises médiatiques acculées ou presque à la faillite ne pouvaient faire autrement que de crier à l’aide au sauveteur de première ligne que constitue l’État. Logique pure, il sera toujours difficile d’expliquer à une personne qui est sur le point de se noyer, qu’est-ce qu’elle aurait dû faire pour s’éviter la fâcheuse situation.

À court terme, l’État doit rassurer et mettre le paquet pour que ces entreprises de presse puissent respirer et poursuivre leur mission. Dans une conjoncture moins délétère, la réflexion pourrait prendre un peu plus d’altitude et permettre de fixer les balises qui garantissent la diversité et la qualité de l’information essentielles aux débats démocratiques et au vivre ensemble. La liberté de presse, la diversité et la rentabilité des entreprises de presse sont sûrement des préoccupations majeures, mais nous sommes loin d’un consensus sur la signification de ces thèmes et nous sommes encore plus loin pour ce qui est des solutions à privilégier.

Le passé récent démontre bien que les médias sont fortement conditionnés par les pourvoyeurs de fonds, en partant du lecteur jusqu’au propriétaire en passant par les annonceurs et l’État prêteur ou donateur. Entre faire réfléchir le lecteur ou lui livrer ce qu’il veut entendre, le choix n’est pas toujours aisé par considération pour la rentabilité. Les génuflexions de certaines entreprises, à l’égard des gouvernements qui les tiennent en dehors de la mouise, sont toutes aussi perceptibles et font affront à l’indépendance journalistique. Du côté des médias alternatifs, qui remettent en question plus sévèrement les institutions, ils sont abandonnés à eux-mêmes et vivotent difficilement. Bien malin celui qui sait par où passe la liberté!

Quant à la diversité de l’information, deux camps s’opposent. Entre prétendants d’une diversité d’opinions à l’intérieur d’une même entreprise de presse et supporteurs de la multiplication des entreprises pour garantir la diversité, il n’y a pas plus d’assurance de développer le sens critique du lecteur et l’amener à se faire lui-même une opinion. Considérant à quel point les médias sociaux confortent les citoyens dans leurs préjugés, cette diversité de sources et d’opinions s'avère capitale, mais elle ne se reflète pas toujours dans nos médias. Ce n’est pas parce qu’on prétend à une diversité d’opinions dans un même média qu’il y a le même poids pour les différentes tendances. Ce n’est pas non plus parce qu’il y a une diversité de médias qu’on obtient des lectures différentes pour un même évènement, car la tendance journalistique à se concerter est prégnante, considérant que nul ne veut avoir l’air fou.

Finalement, à court terme, la rentabilité ne passera pas par les GAFAM même s’ils sont une source importante de faillites de plusieurs organes de presse. Les modèles d’affaires devront par conséquent évoluer et les entreprises ne pourront pas toujours compter sur le sauvetage de l’État. La sérénité s’impose dans les prochains mois pour construire un solide consensus social sur la presse que nous voulons pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et nous outiller pour le faire évoluer.

La tâche qui se dessine pour assurer une presse libre, diversifiée et rentable sera titanesque. Inspirons-nous du proverbe arabe « les chiens aboient et la caravane passe » et espérons que décideurs, chroniqueurs et lecteurs se laisseront moins distraire par les donneurs de spectacle.