Pluie, coquerelles et moisissures: des locataires exaspérés par l’inaction de leur propriétaire

MONTRÉAL | Des locataires d’un immeuble du quartier Parc-Extension, à Montréal, réclament une intervention urgente de la part de la Ville afin qu’elle sévisse contre le propriétaire des lieux, qui négligerait de faire l’entretien du bâtiment.

Coquerelles, moisissures, armoires de cuisine brisées, trous au plafond et plancher mouvant: la liste de réparations réclamées par l’ensemble des locataires du 8305, avenue Bloomfield, est particulièrement longue.

L’un d’entre eux, Abdul Waheed Ahmed, qui débourse mensuellement environ 550$ pour vivre dans de piteuses conditions avec sa famille, a porté plainte en octobre 2016 à la Régie du logement du Québec contre le propriétaire Costas Kouvertaris. Ce dernier n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue et serait à l’extérieur du pays.

Pas plus tard que vendredi, le locataire de l’appartement 4 a filmé une fuite d’eau importante dans son appartement. L’eau sortait du plafond de sa salle de bain. Il s’agissait de la cinquième fois, selon lui, que cette situation se produisait.

Les locataires sont appuyés dans leurs revendications par le Comité d’action de Parc-Extension. Samedi, des intervenants de l’organisme, André Trépanier et Catherine Cliche, sont venus à la rencontre des locataires exaspérés par les conditions avec lesquelles ils doivent composer au quotidien.

«Ce sont des situations qui sont connues par l’arrondissement et la Ville de Montréal depuis déjà plusieurs années. [...] Depuis l’ouverture du dossier, il n’y a pas eu d’actions réelles qui ont été faites pour bien gérer les conditions du logement et celles des locataires», a déploré Mme Cliche en entrevue avec TVA Nouvelles.

M. Trépanier souligne d’ailleurs que le propriétaire n’en est pas à ses premiers problèmes sanitaires avec ses immeubles.

«Pas loin d’ici, sur l’avenue d’Anvers, en janvier dernier, la Ville et l’arrondissement avaient dû évacuer les deux logements du rez-de-chaussée parce que c’était devenu trop dangereux d’y vivre», a-t-il indiqué.

M. Trépanier souhaite également sensibiliser la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, pour qu’elle améliore son projet de loi sur la Régie du logement «afin que des locataires comme M. Waheed soient entendus plus rapidement».

«Ça fait plus de trois ans qu’il attend son recours à la Régie du logement», a-t-il mentionné.

Conditions «inacceptables»

La conseillère de Ville, Mary Deros, qui représente le district de Parc-Extension, dit être au courant des plaintes des locataires et des conditions de vie qu’elle qualifie d’«inacceptables». Elle affirme que des inspecteurs sont déjà intervenus dans ce dossier, mais ajoute qu’elle communiquera rapidement au retour du long congé de la fête du Travail avec le service des inspections de son arrondissement afin que des mesures soient prises sans délai pour améliorer le sort des locataires.

«C’est inacceptable cette situation de laisser les locataires dans de telles conditions. On va faire un suivi serré pour forcer le propriétaire à faire des réparations», a indiqué Mme Deros.