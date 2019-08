Rentrée télé 2019: le grand quiz de l’automne

Elle n’est plus diffusée le mercredi.

9e et dernière saison

Comment s’appelle la nouvelle série documentaire de Canal D dans laquelle on met au défi des hommes forts de répéter des exploits physiques réalisés par Louis Cyr, le « Grand Antonio », les frères Baillargeon et d’autres légendes du passé ?

Quel acteur québécois joue aux côtés de Kirsten Dunst dans On Becoming a God in Central Florida, une nouvelle série du réseau américain Showtime ?