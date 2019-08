Roman Josi veut rester à Nashville

Alors qu’il entreprendra à l’automne la dernière année de son contrat, le défenseur Roman Josi espère arriver rapidement à une entente avec les Predators pour pouvoir rester à Nashville.

Le Suisse de 29 ans, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2020, écoulera cette saison la septième et dernière année de son contrat d’une valeur de 28 millions $. Il est éligible à une prolongation de contrat depuis le 1er juillet dernier.

«Ça n’a jamais été un secret; j’aimerais rester à Nashville, a-t-il confié cette semaine au «Naples Daily News». Nous avons eu quelques discussions au cours de l’été. Mais je laisse mon agent gérer ça pour me concentrer sur ma préparation.»

Le directeur général des Predators David Poile avait laissé entendre au printemps dernier que la renégociation du contrat de Josi serait pour lui une priorité.

Sélectionné en deuxième ronde du repêchage de 2008 par les Predators, 38e au total, Josi a cumulé 56 points, dont 15 buts, en 82 matchs la saison dernière. En 563 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a récolté 348 points, dont 93 buts.

Une bonne prise

Dans cette entrevue accordée au «Naples Daily News», Josi s’est réjoui de l’acquisition récente de Matt Duchene par les Predators. Ce dernier a paraphé une entente de sept ans pour 56 millions $ avec l’équipe de Nashville en juillet dernier.

«Matt est un excellent joueur de centre et c’est bien qu’il se joigne à nous. Il est dans la ligue depuis longtemps et c’est un bon joueur», a raconté Josi.

«Par contre, je vais certainement m’ennuyer de P.K. (Subban). Il a été formidable au cours des années qu’il a passées à Nashville», a reconnu le capitaine des Predators.

Subban a été échangé aux Devils du New Jersey en juin dernier en retour des défenseurs Steven Santini et Jeremy Davies, en plus de deux choix de repêchage.