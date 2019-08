Sur les traces des Indiens urbains

Encensé par la presse états-unienne, un roman qui en dit long sur les Indiens d’Amérique.

Dans un prologue coup de poing, l’auteur commence par rappeler la mire à tête d’Indien en noir et blanc qu’on a longtemps pu voir sur nos écrans télé une fois la programmation de la journée terminée. Bien décidé à annoncer ses couleurs, il rappelle ensuite les nombreux massacres dirigés contre son peuple, les productions hollywoodiennes qui offraient toujours la part belle aux cowboys, la Loi sur la relocalisation des Indiens et le Programme d’assimilation des Indiens. Tout ça pour nous faire prendre conscience qu’aujourd’hui, presque tous les Indiens d’Amérique qui ont échappé à 500 ans de campagne génocidaire vivent en ville. Et que ces Indiens, jadis capables de flairer la piste de n’importe quel animal, ne respirent plus que l’odeur des gaz d’échappement.

Danse avec les loups

À Oakland, Californie, il y a ainsi beaucoup plus de descendants des tribus cheyennes et arapahos qu’on ne le pense. Dans ses rues, on peut donc croiser Tony Loneman, un jeune Cheyenne qui doit sa sale tronche aux innombrables litres d’alcool que sa mère a ingurgités pendant qu’elle était enceinte. Ainsi que Dene Oxendene, un ado soucieux de poursuivre le travail de son oncle décédé en montant un documentaire susceptible de donner la parole à ses pairs, ou le gros Edwin Black, qui a récemment pu entrer en contact avec son père autochtone. Tous se retrouveront sous peu au grand pow-wow qui se déroulera au Coliseum de la ville, et pour certains, la fête ne fera que débuter.

Un premier roman qui secoue tellement qu’aux États-Unis, il a marqué un nombre considérable de lecteurs.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Piège de chaleur

Si on a envie d’une dernière petite lecture légère avant d’entrer de plain-pied dans les gros titres de la rentrée, ce nouveau volet de la série Nikki Heat risque fort de faire l’affaire. Et nul besoin d’avoir lu les précédents opus pour trembler en apprenant que le journaliste Jameson Rook — le mari du capitaine Nikki Heat — y sera accusé de meurtre : une jeune étudiante sera en effet retrouvée assassinée dans son lit. Tel qu’on le disait, léger. Et divertissant !

Le cahier noir

D’abord, un petit mot sur l’auteur : au XIXe siècle, il a écrit un très grand nombre de romans, dont l’un des plus connus est Mystères de Lisbonne. En voici l’antépisode, qui se penche sur la rocambolesque jeunesse de Sebastiao de Luso. Car après avoir fait partie des amis de Napoléon Bonaparte et épousé une femme magnifique, il sera obligé de fuir au Portugal, où il se fera désormais appeler « père Dinis ».

Fabuleuse Espagne méditerranéenne

Septembre est un mois extraordinaire pour voyager. Non seulement parce qu’il fait encore beau, mais parce que les grandes vacances sont terminées... et que la plupart des touristes sont rentrés chez eux ! Alors si on prévoit partir sous peu en Espagne, ce guide, qui nous invite à profiter de tous les attraits de sa côte méditerranéenne, est vraiment essentiel.

Fiesta santé

Avec ce livre, l’animatrice et productrice Alexandra Diaz réussit un sacré tour de force : nous donner à la fois l’envie de cuisiner et d’enfiler nos chaussures de course ! C’est qu’en plus de proposer une centaine de recettes qui se préparent souvent en moins de deux, elle nous explique comment intégrer peu à peu le sport à notre quotidien. Et se basant sur sa propre expérience, elle nous donne tous ses meilleurs trucs.

Frissons garantis

Le couteau

C’est moche, mais l’inspecteur Harry Hole a recommencé à boire. Comme un trou, en plus. Remarquez, il y a une excellente raison à ça : Rakel, la seule femme qu’il ait jamais réellement aimée, l’a fichu à la porte quelques semaines plus tôt, et depuis, il n’arrive pas à se reprendre en main. L’unique bonne nouvelle, quand on regarde sa vie d’un peu plus près, c’est qu’il a récemment pu réintégrer la Brigade criminelle d’Oslo. Pour s’occuper de dossiers habituellement confiés aux brigadiers de niveau un, ses supérieurs ne pouvant faire confiance au jugement, aux réflexes et à la fiabilité d’un ivrogne patenté...

À couteaux tirés

Si mal en point soit-il, Harry tient toutefois mordicus à ce qu’on lui confie l’affaire Svein Finne. Condamné à 20 ans de prison pour agressions sexuelles — à l’époque, c’est Harry qui l’avait expédié derrière les verrous —, le bonhomme vient d’être relâché et des femmes ont recommencé à en subir la folie. Mais ce n’est pas ce qui pousse Harry à vouloir le traquer : lors de leur dernière rencontre, Finne lui a promis qu’un jour, il s’en prendrait à sa famille...

Un 12e opus verbeux, mais bien fait, qui nous permet d’assister en direct à une terrible descente aux enfers.