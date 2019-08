Transe portée

Ils ont fait sauter la baraque et c’était divin. Denis Miron, Breen Leboeuf, la formidable choriste Virginie Cummins (En direct de l’univers) et les autres musiciens ont investi la scène à 22 h et ne l’ont lâchée qu’à minuit devant 1500 personnes debout, épatées et interloquées. Un magnifique parcours entre le rock et le western, entre le pop et d’heureux souvenirs. Les voix de Virginie, Denis et Breen sont faites pour se marier, s’enlacer et même se challenger. Frissons en vagues sous le grand chapiteau du Festival de Notre-Dame-de-Pierreville où la majorité des têtes étaient blanches. Une ambiance extraordinaire, un grand bain d’amour dont on ne se lasse pas. La toune n’est pas finie qu’on a hâte à la prochaine. Je ne pensais jamais tomber en amour si subito avec l’univers country à 63 ans. J’aurais dû allumer il y a 30, 40 ans.

FEU ROULANT

Breen est sobre depuis plus de 20 ans et jamais, en le voyant travailler et caresser sa basse, vous ne lui donneriez les 70 ans qu’il a franchis il y a un mois. Il veut jouer jusqu’à son dernier soupir. Il vibre passionnément comme au temps d’Offenbach, et ça, ça se communique tant sur scène que dans la salle. Jeudi soir, ce fut un moment privilégié et il y en aura encore aujourd’hui et demain avec d’autres comme JC Harrisson, Steeve Desmarais, Cassonade Faulkner et Kaïn. C’est à peine si on a le temps d’aller prendre une bouchée.

ITOU

Le seul moment que je n’ai pas aimé pendant mes vacances, ce sont mes deux jours dans l’échangeur Turcot.

Comme me le disait justement mon petit-fils Axel qui a 5 mois : « Ahhhin ooooh ah ».

Personnellement, le troisième lien, je trouve ça intéressant, mais pas un mot à Manon.

Quand même incroyable qu’il existe un suppositoire pour guérir les maux de gorge et une pilule pour les hémorroïdes.

Plein de boules autour du petit cochon. Quel jeu, la pétanque !

À MARDI.

Qu’est-ce qu’on est bien sur la country road !