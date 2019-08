Trois personnes blessées grièvement dans un incendie à Gatineau

GATINEAU – Un violent incendie a ravagé un immeuble à logements de Gatineau, dans la nuit de vendredi à samedi, faisant cinq blessés, dont trois graves.

Deux adultes et trois enfants ont été conduits à l’hôpital. Les blessures les plus sérieuses concernent un adulte et deux enfants, a précisé par communiqué le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Le feu s’est déclaré peu avant 2 h dans un édifice à logements de la rue Paluck, dans le secteur de Buckingham.

Des enquêteurs devaient se présenter sur la scène samedi afin de comprendre ce qui s’est produit.