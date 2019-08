Un bon site pour la gélinotte

Il y aura quatre classes, soit A, B, C et femmes. Il n’en coûtera que 40 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres. Les cartouches de calibre 12 et les pigeons seront inclus dans les coûts de participation.

Vous pourrez aussi tenter votre chance dans deux classes facultatives à 20 $ chacune pour les membres et 25 $ pour les non-membres (cartouches et pigeons inclus), soit le double ou le Skeet. Il y aura plus de 1200 $ en prix de présence et des trophées. On téléphone à Denis Fontaine au 450 293-5029 pour obtenir de plus amples renseignements.