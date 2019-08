Un courtier publie une photo érotique de lui dans la fiche d’une maison à vendre

Un courtier immobilier de Nashville, au Tennessee, est dans de beaux draps après avoir téléchargé une photo érotique de lui parmi celles devant représenter les pièces d’une résidence à vendre.

Associé à la bannière Benchmark Realty, Miguel Calvo a téléchargé, sur un site immobilier, 31 photos d’une nouvelle résidence à vendre dans le secteur Priest Lake Park. On pouvait notamment y voir la cuisine, les salles de bain, la piscine et... une photo du courtier recevant une fellation d’une jeune femme.

On y voit Calvo debout à côté d’un lit ainsi qu’une femme visiblement beaucoup plus jeune, à genoux, et pleinement engagée dans l’acte sexuel. L’homme photographie la scène à partir d’un miroir situé devant lui.

Le courtier a confirmé au média local Scoop Nashville qu’il était bien la personne figurant sur la photo érotique, tout en menaçant de poursuivre la compagnie si elle publiait l’histoire.

La photo s’est rapidement propagée sur d’autres sites de vente de résidences avant d’être finalement retirée. Calvo n’a pas voulu indiquer à Scoop Nashville qui était la jeune femme sur la photo.

Benchmark Realty s’est dissocié des agissements du courtier, soulignant au média que les courtiers immobiliers opérant sous leur nom étaient indépendants et non des employés directs.

La compagnie a néanmoins ouvert une enquête et des sanctions pourraient être appliquées.