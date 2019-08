Village Windigo: Une nuit à la belle étoile

Pour qu’une nuit d’automne soit parfaite, on visite le Village Windigo. Sur place, la Bulle et le Dôme promettent des moments inoubliables dans un magnifique décor automnal.

Les amoureux de la nature s’en mettent plein les yeux au Village Windigo de Ferme-Neuve, dans les Hautes-Laurentides. Ils apprécient les hébergements originaux que proposent Marc et Éric Mestdagh, comme les deux Sphairs Bulle et la Sphair Dôme, rondes et transparentes.

Photo courtoisie

Amusants hébergements

Le coucher et le lever du soleil sont magiques sur les rives du lac Baskatong. Les invités se glissent dans une Bulle ou dans le Dôme et ils admirent la vue spectaculaire du ciel autant à l’aube qu’au crépuscule. Et également quand les couleurs automnales inondent les environs. Les hébergements sont situés en toute intimité dans la nature, à quatre minutes à pied du stationnement. La Sphair Bulle, installée sur une plateforme en bois légèrement surélevée du sol, est gonflée à l’aide d’un appareil propulsant l’air. L’intérieur est minimaliste ; un matelas à deux places, au sol, puis une petite table. On a une vue sur le lac dans l’une, et sur la forêt dans l’autre. On y séjourne sans soucis jusqu’à la mi-octobre. Quant à la Sphair Dôme qui donne sur le lac, on y dort à longueur d’année grâce à ses parois rigides qui retiennent la chaleur. Leur transparence offre une vision à plus de 270 degrés. Un lit à deux places et quelques accessoires s’y trouvent.

Photo courtoisie

On se prépare

Peu importe l’hébergement, la literie et les oreillers de même qu’un système de chauffage d’appoint pour les nuits fraîches sont fournis. On apporte vaisselle, nourriture, effets personnels et pantoufles. On accède au bloc sanitaire tout près pour prendre une douche ou aller à la toilette (à compost). Les Bulles et le Dôme disposent d’une table de pique-nique couverte. Sur la plateforme, des fauteuils permettent aux invités de relaxer. On prépare les repas à l’extérieur, notamment sur le barbecue.

À savoir

TARIFS Une nuit en occupation double à partir de 204 $ dans la Bulle et de 224 $ dans le Dôme.

SERVICES On mange au restaurant, dans la superbe salle à ­manger parée de bois rond, complètement rustique. Gastronomie française et québécoise ainsi que produits régionaux sont au menu. On s’amuse à la salle de jeux (table de billard, de soccer, de tennis) et on profite du foyer au salon ­commun. On accède aussi à la location de condos tout équipés et de chalets pour un séjour plus luxueux.

ACTIVITÉS SUR PLACE On emprunte un kayak, un canot ou on fait du vélo près des chutes du Windigo. On aime le spa et le sauna.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS Le parc régional de la Montagne du Diable avec ses 150 kilomètres de pistes balisées offre des randonnées exceptionnelles dans la forêt laurentienne.

COORDONNÉES