C'est arrivé la semaine du 1er septembre

1er septembre 1934

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, P113-1-D01-P005.

À la suite d’une campagne du journal Le Devoir, le pont du Havre, à Montréal, est rebaptisé pont Jacques-Cartier. Le second pont d’importance reliant l’île de Montréal à la rive sud du fleuve (hormis le pont ferroviaire Saint-Laurent) est construit entre 1925 et 1929 et achevé plus d’un an et demi avant la date prévue de 1931 ! On doit sa conception si distinctive à l’ingénieur britannique Philip Louis Pratley, né à Liverpool et immigré à Montréal en 1906. Jusqu’en 1962, un péage était obligatoire pour franchir le pont. Un automobiliste devait payer 25 sous, un cycliste ou un piéton, 15 sous. Pour une brouette, 15 sous supplémentaires étaient requis !

2 septembre 1945

Le Japon, qui vient de recevoir deux bombes atomiques sur son territoire, signe sa reddition dans la baie de Tokyo. C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale.

3 septembre 1535

Jacques Cartier décrit, dans ses notes de voyage, un poisson inconnu, tout blanc, qu’on ne trouve qu’en ce fleuve. Il s’agit bien sûr du béluga !

4 septembre 1972

Dix-huit tableaux évalués à 2 millions $, dont un Rembrandt, sont dérobés au Musée des beaux-arts de Montréal. Ils ne seront jamais retrouvés.

5 septembre 1973

Pour créer des liens économiques avec le Japon, le Québec crée à Tokyo un premier bureau de représentation économique en Asie qui deviendra la Délégation générale en 1992.

6 septembre 1910

Photo courtoisie, collection du Centre d’histoire de Montréal, 1307.

Pour la première fois en Amérique, Montréal accueille le 21e Congrès eucharistique international et ses représentants venus du monde entier, dont trois cardinaux et 107 évêques. Il s’agit à l’époque d’une des plus importantes manifestations spirituelles de la chrétienté. Jusqu’à 100 000 personnes participent aux différents événements, dont une grande messe en plein air au pied de la montagne. L’orateur Henri Bourassa prononce pendant le congrès un discours important intitulé Discours de Notre-Dame, dans lequel il répond à l’archevêque de Westminster qui avait proposé que l’anglais devienne la langue du catholicisme en Amérique du Nord.

7 septembre 1960

Après une saison de 62 victoires et 92 défaites, l’équipe de baseball les Royaux de Montréal, qui peine à attirer les foules au stade De Lorimier, met fin à sa présence montréalaise.