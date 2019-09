Des excités partout, partout

On a beaucoup parlé, ces derniers jours, de la présence de la mouvance pro-vie au sein du Parti conservateur. Plusieurs y voient une bonne raison de se méfier de ce parti et veulent pour cela le tenir éloigné du pouvoir. Cela peut se comprendre.

Mais ne nous contentons pas d’une curiosité paresseuse. Chaque parti a ses propres courants radicaux, et il serait bien de s’y intéresser, histoire d’être équitable dans notre sévérité. Chaque parti, autrement dit, agrège sa part d’éléments jugés « infréquentables », qui paradoxalement jouent souvent un grand rôle dans la base militante, et cela, à Ottawa comme à Québec.

Prenons par exemple le Parti libéral du Québec. Officiellement, il cherche à passer pour un parti modéré et pragmatique, centré sur l’économie. Ce serait même le parti anti-idéologique par excellence.

Mais il suffit de gratter un peu pour voir autre chose. Le PLQ est aussi un parti ultra-fédéraliste. On l’a vu récemment quand Mohammed Barhone, qui préside la Commission des communautés culturelles de ce parti, s’est prononcé clairement pour le multiculturalisme canadien. C’est le même homme qui avait accusé la CAQ de nettoyage de l’immigration, aux dernières élections québécoises. Officiellement, c’était un dérapage. Mais dans les faits, combien de libéraux pensent la même chose et versent dans l’antinationalisme fanatique et sont secrètement hostiles à la loi 101 ?

Prenons aussi le cas de Québec solidaire. Il aimerait qu’on le présente comme un parti de gauche, tout simplement, mais nous savons bien qu’une bonne partie de sa base militante flirte avec la gauche la plus radicale, quand ce n’est pas avec l’extrême gauche. On y trouve des militants qui accusent le peuple québécois de racisme systémique, ou des féministes ultras qui voient du sexisme partout.