Jusqu’où descendra le NPD?

Certains sondages laissent présager le pire pour le NPD, notamment au Québec.

Quelle «vague orange »?

À quelques jours du déclanchement des prochaines élections fédérales, difficile de prévoir l’issue du scrutin. Mais une chose semble réglée, contrairement à 2015, le NPD ne sera pas dans la course. Surtout au Québec.

Tous les espoirs étaient permis lors du déclanchement des élections de 2015; le NPD a même trôné au sommet des sondages et on lui chantait des jours glorieux.

Au Québec, plus d’une cinquantaine de députés « orange » formaient un caucus québécois que l’on espérait qu’il s’enracine, qu’il serve de base solide pour que le NPD prenne de l’expansion ailleurs au pays.

On connaît la suite. Le pari risqué du chef d’alors Tom Mulcair de tenter de recentrer son parti pour élargir la base électorale, lui qui sera doublé, à sa gauche, par les belles promesses de Justin Trudeau, comme celle de changer le mode de scrutin... Vous souvenez de ça!

Il nous a bien eu ce sacré Justin quand même non!

Parti libéral majoritaire et déconfiture du NPD au Québec. La « vague » avait commencé, déjà, à se résorber.

Il y a bien eu quelques jolies histoires, comme celle de la députée Ruth Ellen Brosseau, très appréciée dans son comté. Elle qui fut élue en 2011 comme candidate poteau préférant les shining lightsde Las Vegas aux rudes aventures d’une campagne électorale.

On se moquait d’elle en 2011. Pourtant, elle est devenue une députée appréciée, proche de ses commettants.

Est-ce que ce sera suffisant pour qu’elle sauve son siège en octobre prochain? Rien n’est moins sûr.

Le degré « zéro »

La semaine dernière, je suis tombé sur cette explication du PDG de la firme de sondage EKOS qui avait de quoi comprendre l’étendue de la saignée qui pourrait bien attendre le NPD au Québec, et au Canada.

En gros, le NPD approche du degré zéro au sein des enquêtes quotidiennes de trois jours de cette firme au Québec. Et ça n’augure pas mieux au Canada à environ 8%. En gros, la plupart des firmes de sondage placent désormais le NPD tout près des Verts. Dans chaque cas, plus près de la marginalité politique que du pouvoir, c’est l’évidence.

Rendu là, même les sièges autrefois « solides » de Ruth Ellen Brosseau et d’Alexandre Boulerice pourraient y passer.

On remarquera d’ailleurs que ça ne semble pas se pousser aux portillons pour être candidat du NPD au Québec. Selon le Global News, il n’y aurai t que 22 candidats de choisis pour le NPD dans la province, loin derrière tous les autres partis.

Le « orange » en perte de vitesse?

On le sait, le NPD a pu compter au Québec sur l’amitié – et souvent aussi le support – de l’autre parti « orange », Québec solidaire. La conjointe de l’ex-député Amir Khadir, Nima Machouf, a d’abord milité aux côtés de la députée Hélène Laverdière avant de faire le saut elle-même. Mme Machouf sera candidate du NPD dans Laurier – Sainte-Marie.

Si le NPD se trouve en décrépitude, s’il s’avère que ce parti soit effectivement complètement sorti de la course, on peut légitimement se demander comment réagiront les militants de Québec solidaire qui appuient ce parti.

J’ai sondé plusieurs de mes contacts qsistes sur cette question et la plupart me disaient qu’ils allaient continuer d’appuyer le NPD par conviction. Toutefois, j’ai aussi remarqué que des qsistes commençaient à se tourner vers les Verts.

Cette désaffection des Québécois envers le NPD pourrait-elle se traduire par une baisse d’appui pour Québec solidaire? La question se pose.

Selon le site de projection qc125, il n’y aurait que quatre circonscriptions « solides », quatre comtés « sûrs » pour Québec solidaire, tous sur l’île de Montréal.

Bien entendu, la prochaine élection est loin devant et deux des quatre partis à l’Assemblée nationale n’ont pas de chef, mais la lune de miel caquiste laisse espérer, par exemple, qu’un compte comme Jean-Lesage (celui du député Sol Zanetti), autrefois libéral, puisse basculer vers la CAQ. Le site qc125 pointe ce comté « CAQ probable » en ce moment.

Un effondrement complet du NPD au Québec ne serait certainement pas une bonne nouvelle pour Québec solidaire.

Il y a une place à prendre. Les Verts sont en progression, au Canada et au Québec (modestement) et le Bloc québécois mène une bonne pré-campagne. La parenté évidente entre le Bloc et le PQ éloignera la grande majorité des Qsistes mais nombre de nationalistes et de progressistes québécois seront attirés vers le Bloc.

La déveine du NPD pourrait bien amorcer un réalignement intéressant de la politique fédérale au Québec.