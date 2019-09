La fête de la musique de Tremblant : Jean-Pierre Ferland enchante Tremblant

MONTRÉAL | La fête de la musique de Tremblant a enregistré une affluence record, dimanche soir, pour le grand concert en plein air réunissant Angèle Dubeau, la directrice artistique, et Jean-Pierre Ferland sur la place Saint-Bernard.

Angèle Dubeau et la Pietà, son ensemble de cordes formé de douze femmes, ont ouvert le concert avec la pièce «Far From the Madding Crowd» de Craig Armstrong.

Pour cette soirée exceptionnelle, Angèle Dubeau avait choisi de présenter des morceaux qui seront sur son prochain album, intitulé «Pulsations». Ce sera son 44e disque en carrière.

«J’ai réuni dix compositeurs d’exception, avec des musiques qui sont venues m’interpeller», a-t-elle expliqué avant de poursuivre avec deux autres pièces, «A Little Chaos» de Peter Gregson, et «Nostos» du Québécois Jean-Michel Blais.

On a ensuite pu entendre des pièces instrumentales d’Einaudi, Korzeniowski, Arnalds, et même Yann Tiersen, tandis que la foule immense, estimée à plus de 5000 personnes, écoutait le concert dans un silence attentif et respectueux.

De la belle visite

Dès les premières notes de l’intro de la chanson «Le petit roi», la foule s’est animée, réservant une ovation à Jean-Pierre Ferland.

Le chanteur de 85 ans semble avoir autant de plaisir à monter sur scène pour rencontrer le public, que pour partager ce genre de moment unique avec d’autres musiciens.

Il a enchainé avec la magnifique «Si je savais parler aux femmes» qu’il interprète avec la même sincérité et le même charme. Les arrangements de cordes de la Pietà ajoutaient une touche romantique, donnant encore plus de puissance à la chanson.

Après quelques anecdotes sur sa vie en France, qui lui a donné l’inspiration pour la chanson, il a poursuivi avec «Je reviens chez nous».

«C’est pour vous, les filles que je vais chanter la prochaine», a-t-il lancé en rigolant aux musiciennes de la Pietà qui l’entourait sur scène, avant d’interpréter «C’est à 30 ans que les femmes sont belles».

«Angèle Dubeau a créé cette fête, il y a 21 ans. Il était temps qu’elle m’invite! a-t-il plaisanté. Elle et moi, on vient du même village. Je n’ai pas écrit la prochaine chanson («La musique») pour elle, mais elle s’adresse parfaitement à elle.»

Pour terminer cette belle soirée sous les étoiles, et malgré un refroidissement de la température, Jean-Pierre Ferland a conclu avec l’immortelle chanson, «Une chance qu’on s’a».

Une chance qu’on l’a encore, notre Jean-Pierre national!

La fête de la musique de Tremblant se poursuit, ce lundi, avec plusieurs concerts durant la journée.