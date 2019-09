Les 20 films américains attendus cet automne

Entre la sortie dans quelques jours de la suite du film d’horreur Ça et celle à Noël du dernier volet de la saga Star Wars, l’automne s’annonce excitant pour les cinéphiles, qui auront la chance de voir débarquer sur nos écrans plusieurs des productions hollywoodiennes les plus attendues de l’année. Voici 20 films américains qui feront courir les foules au cours des quatre prochains mois :

Ça : chapitre 2 (6 septembre)

Photo courtoisie

Deux ans après la sortie du premier Ça (It), qui avait connu un succès monstre aux guichets (700 M$ au box-office mondial), le terrifiant clown Pennywise est de retour dans cette suite dont l’histoire se déroule 27 ans plus tard. Dans cette nouvelle intrigue tirée de l’œuvre de Stephen King, les membres du Club des ratés, aujourd’hui des adultes, retournent dans le village de leur enfance après avoir reçu un coup de fil dévastateur. Avec Jessica Chastain et James McAvoy. À noter que Xavier Dolan y joue un petit rôle.

Vers les étoiles (20 septembre)

Photo courtoisie

Après avoir été un peu plus discret au cours des dernières années, Brad Pitt est de retour en force en cette fin 2019. Deux mois après avoir brillé dans Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino, l’acteur de 55 ans se glissera dans la peau d’un astronaute autiste qui voyage dans l’espace à la recherche de son père. Vers les étoiles (Ad Astra) marque les premiers pas de l’excellent cinéaste américain James Gray (The Yards, La nuit nous appartient) dans l’univers de la science-fiction.

Rambo : la dernière mission (20 septembre)

Photo courtoisie

Hé oui, vous avez bien lu. À 72 ans, Sylvester Stallone a repris le rôle mythique du guerrier John Rambo pour un cinquième film de la série qui, si on se fie au titre, serait le dernier. Lors de la présentation de quelques extraits du long métrage au Festival de Cannes en mai dernier, Stallone a révélé que la version 2019 de Rambo serait bien différente de celles des années 1980 : « Je ne grimpe plus dans les arbres comme avant et je n’ai plus le même physique qu’à l’époque [des premiers films]. Quand on est plus vieux, on est moins fort physiquement, alors il faut compenser en étant plus stratégique », avait-il confié.

Joker (4 octobre)

Photo courtoisie

Après Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto, c’est au tour de Joaquin Phoenix d’incarner au grand écran le personnage du Joker, le célèbre méchant des bandes dessinées DC Comics et ennemi juré de Batman. Ce nouveau film réalisé par Todd Phillips (Lendemain de veille, Chiens de guerre) se penchera sur la jeunesse du Joker, alors qu’il était un stand-up comique raté dans les années 1980, à Gotham City.

L’homme Gémeau (11 octobre)

Photo courtoisie

Le réputé cinéaste Ang Lee (L’histoire de Pi, Souvenirs de Brokeback Mountain) fait équipe avec l’acteur Will Smith pour ce nouveau film intrigant qui raconte l’histoire d’un tueur à gages vieillissant qui, au moment de prendre sa retraite, se retrouve confronté à son clone, deux fois plus jeune que lui. Pour jouer la version plus jeune de lui-même, Smith a eu droit à une cure de rajeunissement grâce à la nouvelle technologie numérique du « de-aging ».

Maléfique : maîtresse du mal (18 octobre)

Photo courtoisie

Cinq ans après la sortie du premier Maléfique, Angelina Jolie reprend le rôle de la célèbre et terrifiante sorcière dans ce nouveau film de Disney qui se penche sur sa rivalité complexe avec la princesse Aurore (Elle Fanning). Ce nouveau film marquera aussi l’entrée en scène de la Reine Ingrith, un nouveau personnage incarné par nulle autre que Michelle Pfeiffer. Ça promet !

Terminator : Sombre destin (1er novembre)

Photo courtoisie

Sylvester Stallone n’est pas le seul septuagénaire aux gros bras à effectuer un retour au grand écran cette année. À 72 ans, un an après avoir subi une opération à cœur ouvert, Arnold Schwarzenegger reprend lui aussi cet automne un des rôles les plus mythiques de sa carrière dans ce sixième épisode de la saga Terminator. Annoncé comme la suite de Terminator 2, 28 ans plus tard, ce nouveau film ramènera aussi à l’écran Edward Furlong dans le rôle de John Connor et Linda Hamilton dans celui de Sarah Connor.

Bonjour, voisin (22 novembre)

Photo courtoisie

Dans ce drame biographique réalisé par la cinéaste Marielle Heller (Pourras-tu me pardonner un jour ?), Tom Hanks prête ses traits au célèbre Fred Rogers, icône de la télévision américaine qui a animé de 1968 à 2001 la populaire émission pour enfants Mister Rogers’ Neighborhood.

La reine des neiges 2 (22 novembre)

Photo courtoisie

Six ans après la sortie du premier film d’animation La reine des neiges (Frozen), qui avait rapporté à Disney plus de 1,2 milliard de dollars au box-office mondial, la reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf sont de retour pour de nouvelles aventures. Énorme succès à prévoir.

Star Wars : l’ascension de Skywalker (20 décembre)

Photo courtoisie

Sans contredit, le film le plus attendu de cette fin d’année, le neuvième volet de la saga Star Wars devrait battre des records au box-office pendant le temps des Fêtes. Peu d’informations ont filtré jusqu’à maintenant sur l’intrigue de cet ultime chapitre de la trilogie amorcée il y a quatre ans avec Star Wars : le réveil de la force. Mais les premières images qui ont été dévoilées la semaine dernière lors de l’événement D23 en Californie ont allumé les fans de la saga puisqu’elles laissent croire que le personnage de Rey (Daisy Ridley) pourrait avoir basculé du côté obscur de la Force. Il faudra attendre encore quatre mois pour en savoir plus puisque le film sortira quelques jours avant Noël.

10 autres sorties à surveiller

♦ Downton Abbey (20 septembre)

Film inspiré de la populaire série télé britannique du même titre.

♦ Judy (4 octobre)

Drame biographique sur la vie de la chanteuse et actrice Judy Garland. Avec Renée Zellweger dans le rôle-titre.

♦ La famille Adams (11 octobre)

Les membres de la famille Adams sont de retour en version animée, dans ce film réalisé par le tandem derrière le délirant Party de saucisses.

♦ Zombieland : le doublé (18 octobre)

Suite de la comédie d’horreur du même titre sortie en 2009.

♦ Midway (8 novembre)

Drame de guerre de Roland Emmerich (Le jour de l’indépendance), tourné à Montréal.

♦ Last Christmas (8 novembre)

Nouvelle comédie romantique de Paul Feig (Bridesmaids, Un duo d’enfer), avec Emilia Clarke et Henry Golding.

♦ Charlie’s Angels (15 novembre)

Les trois héroïnes reprennent du service, cette fois-ci sous les traits de Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska.

♦ Ford contre Ferrari (15 novembre)

Drame sportif de James Mangold relatant la rivalité entre Ford et Ferrari lors de la course des 24 Heures du Mans en 1966. Avec Matt Damon et Christian Bale.

♦ Jumanji : le prochain niveau (13 décembre)

Suite de la comédie d’action du même titre qui avait connu un succès monstre en 2017.

♦ Cats (20 décembre)

Adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale, réalisée par Tom Hooper (Les Misérables).