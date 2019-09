Littérature jeunesse: jeunesse ou détresse?

Ce soir, la mère d’Evan se marie avec le père de Lewis. Voilà tout ce que les deux ados ont en commun ! Mais ce soir, Lewis n’assiste pas aux noces : il est retrouvé inconscient et gravement blessé, à la suite d’un accident de voiture. Les trois autres ados à bord de l’auto sont morts. Evan sait que son demi-frère n’a pas d’amis. Elle sait qu’il n’a pas d’auto, même si la police prétend que le véhicule accidenté lui appartient. Ce qu’elle ignore, c’est la vérité...

Un mélange entre le suspense et le roman policier, ce nouveau livre de celle que plusieurs qualifient de la « reine du thriller émotionnel » se dévore en quelques bouchées seulement ! Son intrigue est captivante, bien ficelée et poignante, certes, mais c’est surtout son côté très réaliste qui en vient à nous bouleverser, tout au long de la lecture.

Une problématique importante au cœur du récit

Initialement, le personnage d’Evan peut sembler égoïste, bougon, chialeur et un peu trop « drama-queen » sur les bords. Pourtant, la jeune femme est la seule qui semble se préoccuper du fait que trois adolescents sont morts – et qu’un autre est gravement blessé – à la suite d’un accident d’auto que personne n’arrive à expliquer... Son côté sensible et son grand cœur sont dévoilés, alors qu’elle décide elle-même de mener sa petite enquête. Tout le monde semble jeter le blâme sur son demi-frère Lewis. Même si elle est incapable de le sentir, Evan considère qu’il ne mérite pas un tel traitement, surtout qu’il a été prouvé qu’il n’était pas le conducteur de la voiture, même si celle-ci lui appartenait. Mais ça, personne n’en parle. Trois ados sont morts dans un accident d’auto. Malgré les circonstances qui ne concordent pas, ça semble suffire à tous. À tous, sauf à Evan !

Le cri du cœur de l’adolescente rebelle qui décide, en quelque sorte, de devenir la voix de ces quatre personnes qui ne peuvent plus parler en vient à soulever de nombreuses questions... Et si personne n’écoutait réellement la jeunesse, même lorsque celle-ci se cherche, en plus de chercher de l’aide ? Et si, au fond, la jeunesse n’était qu’un visage invisible de la société ?

Un thriller émotionnel ? Oui, c’est certainement la meilleure façon de décrire cet excellent roman qui vient nous toucher droit au cœur !

À LIRE AUSSI

Rock Point Festival

Photo courtoisie

Mandy est désespérée : sa meilleure amie Cynthia s’en va passer tout l’été dans un camp de théâtre ! Ça, ça veut dire qu’elle sera livrée à elle-même au phare où elle travaille pour donner un coup de main à sa mère. Misère, il n’y a rien à faire à Rock Point, cette petite ville côtière du Maine où tout le monde se connaît ! Puis, Mandy fait la rencontre d’Oliver, un ado qui passe l’été dans le coin. La jeune femme ne s’attendait pas à vivre son premier amour et à devoir lui dire au revoir à la fin de l’été. Rock Point Festival est un bouquin aux effluves d’eau salée... et de homard ! Le parfait roman d’été pour une adolescente romantique et rêveuse à souhait ? C’est celui-ci !

À qui la frite ?

Photo courtoisie

La bande à Gontrand le goéland, il vaut mieux la prendre au sérieux ! C’est lui le roi du stationnement d’un casse-croûte et aucune frite délaissée ou pas suffisamment surveillée par son « propriétaire » ne peut échapper à son attention. Vénéré par les siens, Gontrand semble avoir une vie de rêve, mais il envie sa cousine Mariette la mouette qui passe ses journées au bord du fleuve... La vie en ville ou la vie à la mer ? Gontrand et Mariette sont prêts à vivre une nouvelle aventure, mais trouveront-ils le bonheur en fin de compte ? À qui la frite ? est une lecture qui plaira autant aux enfants qu’aux parents. Un superbe album drôle, touchant et amusant – aux illustrations savoureuses – bref, un bel ajout à la bibliothèque familiale !

Les Sans-Pareil

Photo courtoisie

Ce sont trois courtes et belles histoires qui se retrouvent dans cet album qui vise à mener les enfants vers l’apprentissage de la lecture. L’objectif : faire de la lecture à deux mains ! Le parent et l’enfant sont tour à tour invités à lire, voire interpréter, les répliques des personnages attachants et farfelus de ces trois brèves pièces de théâtre. L’enfant aura un plaisir fou à se glisser dans la peau d’un petit chef cuisinier aux allures d’un champignon, d’un commandant des Anticorps prêt à tout pour chasser un rhume et d’un astronaute aux idées de grandeur. Le parent n’est pas mis de côté non plus : les grands joueurs pourront mettre leurs talents d’acteur à l’épreuve ! Franchement, un concept charmant et original. En librairie dès le 20 août.