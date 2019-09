Mike Trout établit un nouveau record

Mike Trout est maintenant le plus jeune joueur de l’histoire du baseball majeur à avoir atteint les plateaux des 200 buts volés et des 200 circuits en carrière.

Le joueur étoile des Angels de Los Angeles a effectué son 200e larcin en carrière dans un gain de 10 à 4 contre les Red Sox de Boston, samedi, alors qu’il était âgé de 28 ans et 24 jours. Barry Bonds (28 ans et 349 jours) détenait auparavant cette marque.

Trout compte 283 longues balles à son palmarès.

«C’est une belle réalisation, a dit Trout, selon des propos rapportés par le site du baseball majeur. Je voyais que la marque était à ma portée depuis un bon moment. Je suis content que ce soit arrivé.»

Avant le match de samedi, Trout n’avait pas volé un but depuis le 14 août.

Il est le 40e joueur de l’histoire à avoir réussi 200 vols de buts et claqué 250 circuits ou plus.

«Quand j’ai une chance, je la saisis, a dit Trout à propos de son talent de voleur de coussins. Tu dois le faire quand l’occasion est belle et savoir qui est le receveur derrière le marbre et le temps que le lanceur prend avant de lancer. Tu dois évaluer la situation.»

Efficace

En plus d’être rapide, Trout fait preuve d’une efficacité redoutable quand il vole un but. Il a d’ailleurs un taux d’efficacité de 84,7 % dans ce domaine. Parmi les joueurs ayant volé au moins 200 buts, il s’agit du troisième meilleur pourcentage de réussite de l’histoire du baseball majeur, derrière Carlos Beltran (86,4 %) et Jarrod Dyson (85 %).

«Il ne se fait pratiquement jamais retirer, a dit le gérant des Angels, Brad Ausmus. Je n’aime pas gaspiller des retraits sur les coussins. Je pense que les retraits devraient être réservés pour les joueurs qui s’élancent au bâton.»