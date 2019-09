Ouragan Dorian: «tout le monde est très nerveux» aux Bahamas, dit une Canadienne

FREEPORT, Bahamas | Une Canadienne qui demeure à Freeport, aux Bahamas, attend avec anxiété l'arrivée de l'ouragan Dorian, qui pourrait causer d'importants dégâts dans l'archipel.

La tempête, qui est passée en catégorie 5, avec des vents soufflant à environ 250 km/h dimanche matin, frappera de plein fouet l'île de Grand Bahama, au large de la Floride.

«C'est une tempête qui file très lentement. C'est sûr qu'on va sentir les effets néfastes de la tempête, parce qu'elle va rester beaucoup trop longtemps sur l'île», a raconté Louise Rodrigue, en entrevue à TVA Nouvelles.

La Québécoise a déjà affronté quatre ouragans par le passé, mais jamais une tempête de l'ampleur de Dorian.

«Tout le monde est très nerveux sur l'île, parce qu'on sait à l'avance que c'est un calvaire qu'on va vivre. [...] On s'attend à des vents de 160 miles à l'heure qui vont nous fouetter pendant presque 24 heures, alors, vous pouvez comprendre que nos inquiétudes sont très fortes. Il faut vraiment s'abandonner à la providence», s'est inquiétée Mme Rodrigue.

Au moment de se confier à TVA Nouvelles, la résidente de Freeport assistait à une «journée normale» et pouvait encore apercevoir le soleil. Celui-ci était cependant sur le point de disparaître sous l'avancée de Dorian, qui doit commencer à frapper Grand Bahama dimanche soir, et possiblement faire sentir ses effets jusqu'à mardi.

Avec ses réserves de vivres et d'eau et sa maison bien barricadée, la Québécoise craint surtout l'après-Dorian. Les routes bloquées, l'électricité coupée, les services fermés, les communications impossibles; les prochaines semaines s'annoncent complexes et émotives, craint-elle.

«Ce sont des craintes réelles. Je crois que les gens de l'extérieur n'ont aucune idée des dégâts qu'il va y avoir sur cette île», a-t-elle laissé tomber avec émotion.