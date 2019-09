Réplique à la lettre «À quoi on sert, nous les aînés?»

Je suis restée stupéfaite par les propos de cette femme de 91 ans qui vous raconte ce matin tout ce qui la dérange dans le comportement de sa voisine et supposée amie. Je dis bien supposée amie, parce que, quand on se plaît à critiquer tout ce que fait, tout ce que dit et tout ce qui fait l’essence d’une personne qu’on fréquente, peut-on parler ici d’amie véritable ? Pour bien représenter l’état d’esprit affiché par cette personne, sa lettre aurait plutôt dû selon moi porter le titre « Aînée aigrie et chialeuse ».

Rendue à l’âge vénérable de 91 ans, une personne saine devrait apprendre à se taire plutôt que de blesser les gens à qui elle s’adresse. Ma mère vit dans résidence tout comme elle. Je la visite souvent et je me plais à accorder du temps à d’autres résidentes qui n’ont pas de visite. Quand on peut donner de soi à ceux qui ont moins, il faut le faire sans hésiter. C’est gratuit et ça fait toujours plaisir à qui reçoit. « Ayez donc un peu plus de respect pour vos semblables, madame !

Anonyme

Ce qu’on est comme personne rendue à 91 ans, c’est le résultat de ce qu’on a été toute sa vie, et c’est alors difficile, pour ne pas dire impossible de changer. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne devrait pas essayer !