Accident de VTT sur la Côte-Nord: une mère meurt et on craint pour son garçon de 4 ans

Un garçon de quatre ans a perdu sa jeune mère et lutte pour sa vie après que tous deux eurent fait une grave chute en véhicule tout-terrain, dans la Haute-Côte-Nord.

La mère de 28 ans, Mélanie Paquet-Landry, une résidente de Québec, et son fils se baladaient en VTT quand la conductrice semble avoir perdu la maîtrise du véhicule dans une courbe, possiblement en raison d’une mauvaise manoeuvre, selon l’hypothèse privilégiée par la police.

L’accident s’est produit vers 16 h, samedi, près d’un pont dans la zec Chauvin à Sacré-Cœur, au nord de Tadoussac.

Le VTT a alors chuté d’une douzaine de pieds pour atterrir près d’une rivière, a indiqué la Sûreté du Québec. Les deux occupants ne portaient de casque de protection, selon les policiers.

Onde de choc

La mère a subi un important traumatisme à la tête en tombant et son décès a été constaté sur place. L’enfant a survécu, mais son état s’est ensuite détérioré et sa condition était jugée critique, en fin d’après-midi, dimanche, a mentionné la SQ. Il avait d’abord été traité pour choc nerveux. Une enquête a été ouverte.

Les événements ont dévasté tout l’entourage de la mère et suscité d’innombrables messages de sympathie. Au moment d’écrire ces lignes, une campagne de financement pour payer le service funéraire et «rendre à Mélanie l’hommage qu’elle mérite» avait récolté plus de 3100 $.

«Mon cœur est en mille morceaux», a écrit sur Facebook la mère de la victime. En entrevue avec Le Journal, des amies décrivent Mélanie Paquet-Landry comme une amoureuse de la nature, une femme responsable et appréciée de tous.

«Elle était particulièrement aimée» et son départ va laisser «un grand vide», a partagé Annick Marchand, la propriétaire de la boutique Chien Mondain où la victime travaillait depuis trois ans. «C'était une fille qui avait trouvé le bonheur qui mordait dans la vie», a indiqué une autre amie, Cathy Landry.

Autre accident

Ce drame s’ajoute à un autre accident mortel de VTT impliquant une femme de la région de Québec en seulement quelques heures. Une dame de 59 ans, originaire de Lévis, a perdu la vie dans une autre sortie de piste à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le Bas-Saint-Laurent, samedi.