Charlie McAvoy : une entente cette semaine?

Les Bruins de Boston et leur défenseur Charlie McAvoy tenteront d’en venir à une entente contractuelle cette semaine.

Selon des informations obtenues par le site internet bostonhockeynow.com, les dirigeants de l’équipe du Massachusetts et le clan du patineur de 21 ans ont décidé de prendre une pause dans leurs négociations pour le long week-end de la fête du Travail.

Ils ont cependant convenu de se remettre à table dès mardi. L'objectif est d'en arriver à une entente avant le début du camp d’entraînement, dont les activités s’amorceront avec le tournoi de golf de l’équipe, le lundi 9 septembre.

En 2018-2019, McAvoy a terminé la dernière année de son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey et est ainsi devenu joueur autonome avec compensation. En 117 parties dans le circuit Bettman, il a amassé 14 buts et 46 mentions d’aide pour 60 points. Le natif de l’État de New York n’a disputé que deux saisons régulières avec les «Oursons», car il a amorcé sa carrière professionnelle lors des séries éliminatoires de la campagne 2016-2017.

Toujours selon bostonhockeynow.com, McAvoy serait à la recherche d’un contrat similaire à celui d’Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride, soit un pacte de huit ans et de 60 millions $. Cela pourrait compliquer la tâche des Bruins, qui ont présentement un peu plus de 7 millions $ disponibles sur leur masse salariale, selon capfriendly.com.

Avec cette somme, le directeur général Don Sweeney doit faire signer un contrat à McAvoy et à l’arrière Brandon Carlo, aussi joueur autonome avec compensation. Une situation qui pourrait forcer le patron de la formation bostonienne à offrir seulement un contrat de transition au premier choix (14e au total) des siens au repêchage de 2016.