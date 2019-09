Important bouchon de circulation à Trois-Pistoles

TROIS-PISTOLES | Les automobilistes qui désiraient quitter la Gaspésie pour retourner vers Québec et Montréal devaient s'armer de patience, lundi, un bouchon de circulation s'étant formé sur la route 132 à Trois-Pistoles en début d'après-midi.

Selon certains automobilistes contactés par TVA Nouvelles, il fallait compter environ une demi-heure pour franchir le bouchon, qui atteignait une dizaine de kilomètres de long. Le ministère des Transports (MTQ) a été informé de la situation, selon la Sûreté du Québec.

La congestion était due aux feux de circulation installés cette année vis-à-vis de la fromagerie des Basques. Ces feux ont été installés dans l'optique d'améliorer la sécurité et de fluidifier la circulation dans ce secteur grandement achalandé et traversé par de nombreux piétons circulant entre la fromagerie et le restaurant de l'entreprise, installés de part et d'autre de la route 132.

Cependant, les feux de circulation ont plutôt eu pour effet de causer, par moment, de la congestion routière. Au début des vacances de la construction en juillet dernier, un bouchon de plusieurs kilomètres a forcé certains automobilistes à patienter pendant une heure avant de pouvoir traverser l’intersection.

Le ministère des Transports avait effectué des modifications à la programmation des feux plus tôt cet été.