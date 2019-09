La championne en titre éliminée

NEW YORK | Les deux premiers joueurs au monde sont éliminés à Flushing Meadows. Après l’abandon du no 1 mondial chez les hommes, Novak Djokovic, dimanche soir, ce fut au tour de Naomi Osaka de tomber au combat lundi.

La Japonaise et championne en titre des Internationaux des États-Unis a baissé pavillon contre la Suisse Belinda Bencic en deux manches de 5-7 et 4-6.

Il s’agit de la quatrième fois seulement dans l’histoire que les deux premières têtes de séries sont éliminées avant les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, après Pete Sampras et Martina Hingis à Wimbledon en 2001, Roger Federer et Justin Henin à Roland-Garros en 2004 et, plus récemment, Andy Murray et Angélique Kerber aux Internationaux d’Australie de 2017.

Déception

« Je ressens de la tristesse en ce moment, mais j’ai aussi le sentiment d’avoir beaucoup appris durant ce tournoi. Évidemment, je voulais défendre mon titre, mais je sens que j’ai fait un pas de géant en tant que personne. J’espère pouvoir continuer à grandir et je sais que si je continue à travailler, j’aurai de bons résultats », a exprimé la Japonaise après sa défaite, lundi, elle qui a été au cœur de l’une des plus belles scènes de ces Internationaux des États-Unis, celle lors de laquelle elle a invité la jeune Coco Gauff à parler à la foule après leur match de troisième tour, samedi.

Avec l’élimination d’Osaka, les deux joueuses les mieux classées toujours en vie sont Elina Svitolina (5e) et Serena Williams­­­ (8e).

À noter que Williams est la seule joueuse toujours dans la course à compter au moins un titre de Grand chelem. Elle en compte 23 et le reste, aucun.

Nadal défait Cilic

Rafael Nadal a quant à lui fait un pas de plus vers un quatrième titre aux Internationaux des États-Unis.

L’Espagnol a défait le grand Marin Cilic en quatre manches de 6-3, 3-6, 6-1 et 6-2 pour accéder aux quarts de finale, où il affrontera l’Argentin Diego Schwartzman qui, lui, a vaincu le sixième joueur mondial Aleksander Zverev lundi.

Photo AFP

« Je devrai être concentré et demain (mardi) sera une journée importante. Je dois étudier les matchs que j’ai joués contre lui. J’ai joué de bons et de moins bons matchs et j’ai eu mes chances contre lui dans plusieurs rencontres. Je n’ai toutefois pas été capable de saisir mes opportunités », a mentionné Schwartzman qui s’est récemment entraîné au complexe d’entraînement de Nadal.

Il ne reste donc plus que trois joueurs du top-10 toujours en vie, et non les moindres, soit Nadal, Roger Federer et Daniil Medvedev, respectivement deuxième, troisième et cinquième au monde.

D’ailleurs, Nadal et Federer ne se sont jamais affrontés aux Internationaux des États-Unis et ils pourraient bien faire les frais de la finale de dimanche prochain.

Le Français Gaël Monfils a aussi continué sa route, massacrant l’Espagnol Pablo Andujar en trois manches de 6-1, 6-2 et 6-2.