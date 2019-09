Le premier ministre Legault aux Internationaux de tennis junior de Repentigny

Le premier ministre François Legault et son épouse, Isabelle Brais, ont assisté à une finale masculine enlevante dans le cadre des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny. Ils ont aussi profité de l’occasion pour saluer les athlètes ainsi que les nombreux bénévoles et les membres du comité organisateur.

Le premier ministre François Legault est un fervent amateur de tennis et surtout un joueur de tennis talentueux. Sur la photo, on aperçoit Isabelle Brais et son mari, le premier ministre François Legault.

Benoît Delisle, le président du tournoi, est en compagnie du finaliste Valentin Royer, du champion en titre Leandro Riedi, et du premier ministre François Legault.

Le DG du tournoi, Lionel Armstrong, est en compagnie de la députée Lise Lavallée, d’Isabelle Brais, l’épouse du premier ministre, de la ministre Chantal Rouleau, du premier ministre François Legault, de Cécile Hénault et Georges Robinson, de la Ville de Repentigny, ainsi que de Benoît Delisle, président du tournoi.

Christian Gauthier, G5 Communications, est en compagnie des membres de son équipe, dont Marie-Danielle Madore, Sophie Moisan, Louise Bourget, Daphné Marineau et Michel Racette, membre du comité organisateur.

Le premier ministre François Legault est entouré de la députée Lise Lavallée, de son épouse Isabelle Brais, d’Eugène Lapierre, Tennis Canada, de Benoît Delisle, président du tournoi, et de la ministre Chantal Rouleau.

Lors de leur passage à Repentigny, on apercevait Isabelle Brais et son mari, le premier ministre François Legault, entourés des chasseurs de balles Maxime Cawthorel, Joannie Marchand, Simon Groulx et Jérémie Corriveau.