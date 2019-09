Les Sabres en quête d’une place en série

Les Sabres de Buffalo peuvent-ils prétendre à une première place en séries éliminatoires depuis la saison 2010-2011, maintenant que leur effectif a été renfloué par l’ajout de plusieurs joueurs et l’éclosion d’autres?

Menés à l’époque par Thomas Vanek, Jason Pominville et Ryan Miller, les Sabres avaient conclu la campagne en septième position dans l’Association Est et été éliminés dès le premier tour par les Flyers de Philadelphie. Aujourd’hui, ce sont les Jack Eichel, Jeff Skinner et Rasmus Ristolainen qui sont les joueurs les plus en vue de l’organisation.

L’an dernier, Sam Reinhart s’est ajouté à ce groupe bien établi dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Reinhart a connu une saison offensive prometteuse grâce à une récolte de 65 points, jouant notamment en compagnie d’Eichel.

«Si Reinhart joue avec Jack, on sait qu’ils produiront beaucoup, a déclaré le directeur général des Sabres Jason Botteril lors d’une entrevue avec «The Instigators». Qu’il joue avec Evan Rodrigues ou avec Casey Mittelstadt, je crois que Sam prendra un rôle de meneur et qu’il a envie d’être le joueur important de son trio.»

Le capitaine Eichel est la pièce maîtresse de l’attaque des Sabres et Botteril n’hésite pas à comparer les habiletés de son joueur de centre à celles de nul autre que Sidney Crosby.

«Crosby va chercher le meilleur de ses ailiers et je crois que Jack a cette habileté. Il est talentueux. Il est bon pour conserver la rondelle. Il peut créer des opportunités pour tous ceux qui jouent avec lui», a mentionné Botteril.

À sa quatrième saison dans la LNH, Eichel a établi un sommet en carrière pour les buts (28), les mentions d’aides (54) et les points (82), en 77 rencontres.

Des joueurs à relancer

Pendant l’entre-saison, les Sabres ont fait l’acquisition de Marcus Johansson, Jimmy Vesey et Colin Miller, trois joueurs en quête de meilleures performances la saison prochaine.

Johansson a connu quelques blessures lors des deux dernières saisons, si bien qu’il n’a joué que 58 matchs avec les Devils du New Jersey et les Bruins de Boston, en 2018-2019, récoltant tout de même 30 points. Vesey, lui, n’a pas réussi à convaincre les Rangers de New York de le garder dans leur alignement, malgré sa meilleure production offensive en trois ans de carrière dans la LNH (35 points).

Miller avait connu une très bonne saison avec les Golden Knights de Vegas en 2017-2018, mais a quelque peu ralenti. Il sera quand même un solide ajout à la brigade défensive de Buffalo, qui a la chance de compter sur le prometteur Rasmus Dahlin, auteur de 44 points à sa première saison.