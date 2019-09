On rira à Drummondville

Quelques jours après une 12e édition du Festival de la poutine couronnée de succès, Les Trois Accords ramènent leur jeune Festival de la blague, pour une troisième année, à Drummondville. Inspiré des comédies clubs, mais à ciel ouvert, l’événement verra près d’une vingtaine d’humoristes fouler son site, de jeudi à samedi.

Responsable de la programmation des deux festivals, Charles Dubreuil a vécu un été pour le moins chargé. Occupé entre les spectacles des Trois Accords, le batteur a peaufiné l’organisation des deux événements drummondvillois.

« C’est la première année qu’on fait les deux festivals de façon aussi rapprochée, dit-il. Ce n’était pas évident, mais nos équipes sont rodées. Les trois jours du Festival de la poutine ont été complets alors que les humoristes veulent tous venir au Festival de la blague. »

Cette année, six humoristes par soir feront chacun un numéro d’une quinzaine de minutes. Les spectacles seront animés par Mike Beaudoin. « Le but était de rendre hommage à la culture des comédies clubs, dit Charles Dubreuil. C’est un peu un cabaret d’humour à ciel ouvert. »

Rejoindre le public

Parmi les humoristes cette année, on retrouvera Peter MacLeod, Rosalie Vaillancourt, Phil Roy, Katherine Levac, Philippe-Audrey-Larrue-St-Jacques, Cathy Gauthier et Didier Lambert.

« Notre plus gros défi en tant que producteurs pour ce festival-là, c’est de rejoindre le public qui suit les humoristes plus jeunes, reconnaît Charles Dubreuil. Les gens réagissent bien au festival, mais on cherche encore comment les rejoindre plus facilement. En musique, si on fait un festival à Drummondville et qu’on a Les Cowboys fringants ou Les Trois Accords, il y a un bouche-à-oreille naturel qui se fait chez les gens. Mais pour l’humour, c’est différent. »

► La troisième édition du Festival de la blague se tiendra de jeudi à samedi, dès 20 h, à l’Amphithéâtre St-François de Saint-Charles-de-Drummond­­­. Pour la programmation : festivaldelablague.com.

Trois comiques à voir cette année

Le Journal a demandé à Charles Dubreuil de nommer quelques humoristes incontournables pour cette troisième édition du Festival de la blague.

Maude Landry (samedi)

Photo courtoisie, Festival de la blague

« C’est l’un des chouchous du festival. On l’aime beaucoup. Je pense que c’est une future superstar de l’humour au Québec. Elle est solide ».

Adib Alkhalidey (samedi)

Photo courtoisie, Festival de la blague

« Il est vraiment dans une belle place en ce moment avec son écriture ».

Les Denis Drolet (jeudi)

Photo d’archives

« Ils sont un peu ailleurs que le classique stand-up, mais ils commencent aussi à s’éloigner de leurs personnages. Les gens qui les aiment vont encore les suivre. Alors que ceux qui les connaissent moins vont pouvoir les découvrir ».