Pas question de rouvrir le débat sur l’avortement, martèle Gérard Deltell

Le député conservateur Gérard Deltell a tenté de mettre fin lundi à la controverse sur l’avortement qui suit comme une ombre son chef Andrew Scheer en affirmant fermement qu’un gouvernement conservateur voterait contre tout projet de loi visant à remettre en question ce droit.

«La réalité, c’est que jamais un gouvernement Scheer ne va adopter quoi que ce soit en ce sens-là. Le message est clair venant de l’aspirant premier ministre qui dit que lui-même va voter contre», a-t-il martelé lundi lors d’une entrevue corsée à l’émission «La Joute».

Andrew Scheer a été attaqué à répétition par les libéraux depuis plusieurs jours en lien avec ses positions floues sur les questions de l’avortement et du mariage gai. M. Deltell a accusé le Parti libéral de «nourrir la bête» alors que son chef a exprimé très clairement, selon lui, sa position sur la question.

«M. Scheer l’a dit très clairement. "No way", il n’y en aura pas, on va voter contre», a-t-il affirmé.

«C’est clos, point à la ligne. Il n’est pas question qu’un gouvernement conservateur ne ramène ça sur la table d’aucune façon», a-t-il ajouté plus tard.

Le chef conservateur permettra néanmoins à des députés de présenter des projets de loi privés qui devront être soumis au vote du Parlement. Ce fut également le cas sous Stephen Harper, a rappelé M. Deltell, soulignant que durant toutes les années au pouvoir du Parti conservateur, jamais le droit à l’avortement n’a été remis en question.

«Pouvez-vous me nommer une femme qui n’a pas pu se faire avorter pendant qu’on était au pouvoir à cause des politiques conservatrices? Non!», a-t-il tonné.