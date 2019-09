Quoi penser des commentaires de ma belle-fille?

Je souhaiterais votre opinion sur une situation familiale. Durant le temps des fêtes, mon fils, sa femme et leur petite fille de deux ans sont venus me visiter parce qu’ils habitent loin de chez moi. Pendant leur séjour, aucun commentaire ne fut fait sur quoi que ce soit qui leur aurait déplu.

Mais voilà que quelque temps après leur retour, mon fils m’a appelé pour me signaler que sa femme avait de nombreux reproches à me faire à propos de choses qui se sont passées durant leur séjour et qu’elle n’aurait pas appréciées. Après quelques hésitations, mon fils a lâché le morceau, et voici en résumé les principaux reproches qu’elle m’adresse.

Elle n’a pas aimé le fait que je donne un biscuit à leur petite fille durant l’avant-midi. Ce qui ne se fait pas, semble-t-il, dans son régime de vie à elle. Elle qui déteste la musique « du temps des fêtes » n’aurait pas apprécié que j’en fasse jouer durant leur séjour. Elle a trouvé que je manquais de jugement d’avoir demandé à mon autre petite fille (une enfant plus vieille que la leur) si elle me trouvait belle, alors que j’avais revêtu mes plus beaux atours et que je m’étais maquillée.

S’ajoutant à cette liste, elle a trouvé impoli que je demande à chaque personne présente de lire la carte que j’avais fait l’effort d’écrire à leur intention, surtout pour voir la surprise dans leurs yeux, à la vue du chèque que j’y avais glissé. Dans son livre à elle, cela ne se faisait pas. En terminant son appel, mon fils a ajouté que cette année, j’avais été la cible de sa femme, et qu’il était obligatoire que je mette les choses au clair avec elle avant d’espérer pouvoir leur rendre visite. Comme j’ai toujours été une bonne personne, je ne comprends pas pourquoi ma belle-fille me traite comme ça !

Anonyme

Dans les reproches qui vous sont faits, je ne vois rien d’assez grave qui ne puisse se régler dans une conversation en tête-à-tête. Mais ce qui me dérange, c’est que votre belle-fille ait choisi de faire passer son message par votre fils et que ce dernier vous ait remis la patate chaude entre les mains sans aucun respect. C’est à lui de faire comprendre à sa femme que vous êtes maître chez vous et que c’est aux visiteurs de s’adapter à vos coutumes et façons de faire. À part le biscuit donné à leur enfant au mauvais moment selon elle, les autres reproches concernent vos habitudes de vie et relèvent de votre libre arbitre. Et ça, votre fils aurait dû le lui signaler à elle.